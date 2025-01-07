«Значительные последствия»: США пригрозили Китаю за помощь России

«УГРОЗЫ» КИТАЮ

Накануне министр финансов США Джанет Йеллен выдвинула Китаю предупреждение о последствиях в случае, если Пекин окажет России материальную поддержку в украинском конфликте. Об этом она заявила в ходе виртуальной встречи с вице-премьером Госсовета КНР Хэ Лифэном.

«Она подчеркнула значительные последствия, с которыми столкнутся в том числе расположенные в Китае компании, если они предоставят материальную поддержку России», — говорится в сообщении Минфина США.

Глава американского финансового ведомства также подняла вопросы, касающиеся, по ее словам, «нерыночной политики Китая и избыточных промышленных мощностей, которые наносят ущерб американским рабочим и компаниям».