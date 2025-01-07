«Значительные последствия»: США пригрозили Китаю за помощь России
В Минфине США предупредили Пекин, что окажут давление на китайские компании, если Китай материально поможет РФ в конфликте с Украиной.
США в очередной раз пригрозили Китаю из-за поддержки России. В рамках разногласий по политическим и экономическим вопросам с Вашингтоном Пекин вводит ответные санкции против американских компаний. При этом специалисты считают, что приход к власти в США Дональда Трампа может привести страну к новым торговым войнам с Китаем.
«УГРОЗЫ» КИТАЮ
Накануне министр финансов США Джанет Йеллен выдвинула Китаю предупреждение о последствиях в случае, если Пекин окажет России материальную поддержку в украинском конфликте. Об этом она заявила в ходе виртуальной встречи с вице-премьером Госсовета КНР Хэ Лифэном.
«Она подчеркнула значительные последствия, с которыми столкнутся в том числе расположенные в Китае компании, если они предоставят материальную поддержку России», — говорится в сообщении Минфина США.
Глава американского финансового ведомства также подняла вопросы, касающиеся, по ее словам, «нерыночной политики Китая и избыточных промышленных мощностей, которые наносят ущерб американским рабочим и компаниям».
«Йеллен также выразила серьезную озабоченность по поводу вредоносной кибердеятельности государственных структур КНР и ее влияния на двусторонние отношения», - сообщили в американском ведомстве.
Между тем в разговоре Йеллен и Лифэн также обсудили макроэкономические изменения в США и Китае, рассмотрев деятельность рабочих групп по экономическим и финансовым вопросам, которые они совместно учредили в 2024 году.
До этого Йеллен допустила возможность введения санкций против китайских банков из-за якобы помощи Пекина оборонному комплексу России в конфликте на Украине.
«Я бы абсолютно не исключала возможности того, что мы могли бы применить санкции к отдельному банку, если бы у нас был необходимый уровень ... доказательств для введения санкций», - сказала она в интервью агентству «Reuters».
В качестве одной из ответных мер на санкционную политику Вашингтона в отношении Пекина Китай в начале 2025 года запретил экспорт продукции двойного назначения 28 американских компаний. По данным издания «South China Morning Post», такая мера была принята в отношении оборонных и аэрокосмических компаний в рамках поддержки нацбезопасности страны и в ответ на поставки оружия США Тайваню.
ТОРГОВЫЕ ВОЙНЫ ТРАМПА
Экономическое противостояние Китая и США длится уже давно. Оно вызвано не только стремлением к «мировому господству», но и разногласиями по тайваньскому вопросу. Например, на встрече китайского лидера Си Цзиньпина и передающего полномочия президента США Джо Байдена в Перу, которая прошла в ноябре 2024 года, политики обсудили в том числе отношения между двумя странами по этой теме. Глава КНР тогда также указал на недопустимость принуждения других государств выбирать между Пекином и Вашингтоном.
«Китай и США должны играть активную роль в мировом единении, включая поддержание здорового взаимодействия, отказ от взаимного изматывания», - передает его слова издание «Xinhua».
В ходе той встречи Си Цзиньпин также подчеркнул, что Пекин готов работать с администрацией вновь избранного президента США Дональда Трампа. Сам республиканец тоже говорил, что Вашингтону будет выгодно сотрудничество с Пекином и Москвой в сфере бизнеса из-за территориальных размеров и природных богатств Китая и России.
Однако Трамп также заявлял, что хочет разорвать союз России, Китая, Ирана и КНДР. Согласно информации издания «The Hill», для этого новый американский лидер собирается «сочетать воинственные угрозы с дружескими отношениями».
В связи с этим бывший директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов считает, что новый срок Трампа ознаменуется торговыми войнами с Китаем.
«С Китаем ожидается новое обострение, потому что Трамп собирается вводить большие пошлины на китайские товары. Возможно, начнутся даже новые торговые войны. Это, конечно, не смертельный случай, в прошлый раз они закончились подписанием примирительного соглашения», - заметил он в интервью НСН.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что Китай ввел санкции против 13 производителей США за поставки вооружений Тайваню.
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