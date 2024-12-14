Президент Турции Эрдоган планирует присоединить пять городов Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении присоединить к Турции пять городов Сирии. Об этом турецкий лидер объявил в ходе митинга в Сакарье 13 декабря 2024 года.
Так, речь идет о Ракке, Алеппо, Дамаске и Идлибе. Эрдоган заявил, что эти города станут турецкими провинциями как Антеп, Хатай и Урфа.
Эксперты считают, что заявление Эрдогана может быть направлено на усиление националистических настроений внутри страны в преддверии парламентских выборов в Турции, намеченных на весну 2025 года.
Ранее Эрдоган заявил, что Турция желает установления мира в Сирии и ни на чьи земли не покушается, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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