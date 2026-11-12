На Украине заявили, что научились обходить Starlink для ударов по России

На Украине заявили, что научились обходить запреты на использование американской системы спутниковой связи Starshield, военной версии Starlink, для ударов по России, сообщила Breaking Defense гендиректор украинской компании - производителя ракет и дронов Fire Point Ирина Терех.

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По ее словам, метод, о котором идет речь, обеспечивает только до 20% функциональных возможностей Starshield. Глава компании не раскрыла подробности взлома системы спутниковой связи миллиардера Илона Маска.

Ранее стало известно, что демократы США расследуют причины замедления работы Starshield на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Таисия Воронцова
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