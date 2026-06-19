ТРАМП: «ИМ КОНЕЦ»

Иран принял решение отложить переговоры с США из-за ударов Израиля по Ливану. Об этом со ссылкой на источники сообщает Financial Times.

Собеседники газеты утверждают, что Тегеран потребовал гарантий прекращения боевых действий в Ливане, что предусматривает подписанное соглашение.

«Посредники работают над разрешением этого вопроса», — отметили они.

При этом один из источников указал, что Иран настаивает на своём принципе «нет Ливана — нет сделки».

Позднее по этому вопросу высказался лично американский лидер Дональд Трамп. Он обвинил Иран в срыве технической встречи по мирному соглашению в Швейцарии и пригрозил Тегерану, что тот «не получит ни цента». Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.

«Это не мы не встретились от отчаяния, это Иран. Им конец!», - пригрозил Трамп в привычной манере.

При этом он подчеркнул, что США готовы выдержать те 60 дней, которые были прописаны во временном меморандуме, но не уточнил, какие «центы» не получит Иран, и как тогда соблюсти условия сделки.

Напомним, что стороны обязались в срок 60 дней продолжить переговоры, чтобы прийти к окончательному соглашению по ряду вопросов: ядерный вопрос, полное снятие санкций, разблокировка 24 миллиардов долларов заблокированных иранских средств. При этом отмечалось ,что половина этой суммы предоставляется Ирану еще до начала заключительного этапа переговоров.

Что касается Ормузского пролива, предполагалось, что он будет разминирован и открыт в течение 30 дней. В течение 60 дней Иран пообещал не брать плату за проход судов.

19 июня Иран снова закрыл Ормузский пролив и приостановил переговоры с США, причиной стали удары Израиля по Ливану, об этом пишет Bild, ссылаясь на иранские СМИ.

ИРАН: БЫЛИ СОМНЕНИЯ

Стоит отметить, что Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи заявил, что изначально выступал против проведения переговоров с США и заключения сделки. Об этом он сообщил в обращении к населению исламского государства.