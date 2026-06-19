«Им конец!»: Трамп обвинил Иран в срыве встречи по мирным переговорам
Иран вновь закрыл Ормузский пролив, а Трамп обвинил Тегеран в срыве встречи для мирных переговоров, сделка в очередной раз оказалась под угрозой.
Утром 19 июня стало известно, что мирные переговоры между США и Ираном, запланированные в Швейцарии, не состоятся. Об этом сообщил МИД Швейцарии, передает Reuters.
Иранцы ранее выражали сомнения в необходимости такой встречи, учитывая, что меморандум о взаимопонимании уже был подписан президентами двух стран дистанционно.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс сегодня отменил поездку в Швейцарию. При этом накануне он подтверждал, что условия мирного соглашения уже соблюдаются. Позднее стало понятно, что сделка все-таки находится под угрозой срыва.
ТРАМП: «ИМ КОНЕЦ»
Иран принял решение отложить переговоры с США из-за ударов Израиля по Ливану. Об этом со ссылкой на источники сообщает Financial Times.
Собеседники газеты утверждают, что Тегеран потребовал гарантий прекращения боевых действий в Ливане, что предусматривает подписанное соглашение.
«Посредники работают над разрешением этого вопроса», — отметили они.
При этом один из источников указал, что Иран настаивает на своём принципе «нет Ливана — нет сделки».
Позднее по этому вопросу высказался лично американский лидер Дональд Трамп. Он обвинил Иран в срыве технической встречи по мирному соглашению в Швейцарии и пригрозил Тегерану, что тот «не получит ни цента». Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.
«Это не мы не встретились от отчаяния, это Иран. Им конец!», - пригрозил Трамп в привычной манере.
При этом он подчеркнул, что США готовы выдержать те 60 дней, которые были прописаны во временном меморандуме, но не уточнил, какие «центы» не получит Иран, и как тогда соблюсти условия сделки.
Напомним, что стороны обязались в срок 60 дней продолжить переговоры, чтобы прийти к окончательному соглашению по ряду вопросов: ядерный вопрос, полное снятие санкций, разблокировка 24 миллиардов долларов заблокированных иранских средств. При этом отмечалось ,что половина этой суммы предоставляется Ирану еще до начала заключительного этапа переговоров.
Что касается Ормузского пролива, предполагалось, что он будет разминирован и открыт в течение 30 дней. В течение 60 дней Иран пообещал не брать плату за проход судов.
19 июня Иран снова закрыл Ормузский пролив и приостановил переговоры с США, причиной стали удары Израиля по Ливану, об этом пишет Bild, ссылаясь на иранские СМИ.
ИРАН: БЫЛИ СОМНЕНИЯ
Стоит отметить, что Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи заявил, что изначально выступал против проведения переговоров с США и заключения сделки. Об этом он сообщил в обращении к населению исламского государства.
Он подчеркнул, что именно президент страны Масуд Пезешкиан переубедил его в этом вопросе, так как «были гарантии».
Вероятность подписания мирного соглашения между США и Ираном в Женеве стремится к нулю после удара Израиля по Бейруту и резонансных заявлений премьера Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом НСН заявил генеральный директор Центра изучения современного Ирана Раджаб Сафаров.
«Когда Нетаньяху говорит, что его никак не затрагивают соглашения, это означает, что один из основополагающих пунктов будет нарушен. В самом Иране есть подозрения, что отдельные пункты этого соглашения никак не вписываются в рамки борьбы, которую ведет иранский народ. Скажем, в Иране есть единое мнение, что контроль над Ормузским проливом должен оставаться при всех вариантах у Ирана, а Трамп заявляет о том, что Иран снимет с него блокаду. Еще неизвестно, когда сами американцы уйдут из Ормузского пролива, кто будет заниматься его разминированием и когда США снимут блокировку Ормузского пролива», - отметил он.
Еще одним очевидным камнем преткновения в этой сделке выступает Израиль.
Израиль заявляет в достаточно жесткой форме, что хочет добиться исчезновения ливанской «Хезболлы», что не учитывается в сделке США и Ирана, заявил НСН бывший посол Израиля в России и на Украине Цви Маген.
«Здесь вопрос не просто в ударах, а в том, кто хозяин положения. Иран хочет остаться лидером в Ливане. Если это произойдет, то вся эта война пошла насмарку, потому что Ливан угрожает непосредственно Израилю. Израиль заявляет в достаточно жесткой форме, что хочет добиться исчезновения ливанской «Хезболлы». Эта сделка между Ираном и США в этой части остается непонятной», - подчеркнул он.
На премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху оказывается сильное давление внутри страны, пишет The New York Times. Люди не хотят, чтобы он подчинялся американскому лидеру Дональду Трампу, который «выбивает» выгодные для себя условия в сделке с Ираном, при этом идти против Вашингтона Нетаньяху не может.
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