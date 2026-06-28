Многодетный капитал за третьего ребенка может появиться в России
В России предложено ввести выплату в сумме минимум 1 миллион рублей при рождении третьего и последующих детей, сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергея Рыбальченко.
По его словам, сам материнский капитал показал свою эффективность. Рыбальченко сослался на экспертов, по словам которых, за первые десять лет реализации программы благодаря ей дополнительно родились около 2,5-3 миллионов детей. При этом сегодня программа нуждается в модернизации.
Материнский капитал дает возможность приобрести что-то капитальное, но также важен механизм, который бы помогал семьям с детьми закрывать текущие нужды, заявила в беседе с НСН член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
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