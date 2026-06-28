Многодетный капитал за третьего ребенка может появиться в России

В России предложено ввести выплату в сумме минимум 1 миллион рублей при рождении третьего и последующих детей, сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергея Рыбальченко.

Доля маткапитала на каждого следующего ребенка может быть увеличена в РФ

По его словам, сам материнский капитал показал свою эффективность. Рыбальченко сослался на экспертов, по словам которых, за первые десять лет реализации программы благодаря ей дополнительно родились около 2,5-3 миллионов детей. При этом сегодня программа нуждается в модернизации.

Материнский капитал дает возможность приобрести что-то капитальное, но также важен механизм, который бы помогал семьям с детьми закрывать текущие нужды, заявила в беседе с НСН член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: Сергей Елагин/Бизнес Online/ТАСС
ТЕГИ:ДетиСемьяМаткапитал

Горячие новости

Все новости

партнеры