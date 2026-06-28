Многодетный капитал за третьего ребенка может появиться в России

По его словам, сам материнский капитал показал свою эффективность. Рыбальченко сослался на экспертов, по словам которых, за первые десять лет реализации программы благодаря ей дополнительно родились около 2,5-3 миллионов детей. При этом сегодня программа нуждается в модернизации.

Материнский капитал дает возможность приобрести что-то капитальное, но также важен механизм, который бы помогал семьям с детьми закрывать текущие нужды, заявила в беседе с НСН член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

