МО: За ночь силы ПВО сбили 213 дронов ВСУ

Минувшей ночью 28 июня российские силы ПВО ликвидировали 213 украинских беспилотников над территорией страны. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

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В ведомстве уточнили, что это произошло в период с 20:00 по московскому времени 27 июня до 07:00 утра 28 июня.

По данным МО, часть БПЛА ВСУ была уничтожена над Белгородским, Брянским, Воронежским, Калужским, Курским, Орловским, Ростовским, Рязанским, Тамбовским и Тульским регионами. Отмечается, что украинские дроны также были сбиты над Краснодарским краем, Московским регионом, Крымом, Азовским и Черным морями.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что из-за падения обломков БПЛА ВСУ в Славянске-на-Кубани на НПЗ произошел пожар.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
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