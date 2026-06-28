МО: За ночь силы ПВО сбили 213 дронов ВСУ
Минувшей ночью 28 июня российские силы ПВО ликвидировали 213 украинских беспилотников над территорией страны. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
В ведомстве уточнили, что это произошло в период с 20:00 по московскому времени 27 июня до 07:00 утра 28 июня.
По данным МО, часть БПЛА ВСУ была уничтожена над Белгородским, Брянским, Воронежским, Калужским, Курским, Орловским, Ростовским, Рязанским, Тамбовским и Тульским регионами. Отмечается, что украинские дроны также были сбиты над Краснодарским краем, Московским регионом, Крымом, Азовским и Черным морями.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что из-за падения обломков БПЛА ВСУ в Славянске-на-Кубани на НПЗ произошел пожар.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- МО: За ночь силы ПВО сбили 213 дронов ВСУ
- Перемирие сорвано? К чему приведет новый обмен ударами США и ИРИ
- В автошколах России могут появиться программы праворульного вождения
- Сколько потеряет Армения при запрете продажи рыбы в Россию
- Многодетный капитал за третьего ребенка может появиться в России
- Хинштейн: Вернувшиеся из плена куряне рассказали о пытках ВСУ
- Маск: USAID профинансировало революцию на Украине
- Кравцов: Стандарт работы детских садов обновят
- Кобзев: В Иркутской области будут бороться со спекуляциями на топливе
- Главком ВСУ Сырский понял, что недооценивать Россию не стоит