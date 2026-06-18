Уничтожение урана и открытие пролива: США и Иран дистанционно подписали меморандум
Дональд Трамп подтвердил, что Вашингтон и Тегеран онлайн подписали меморандумом о взаимопонимании, в рамках которого будет уничтожен обогащенный уран в Иране, а самому Ирану разрешат продавать нефть.
Американский президент Дональд Трамп 15 июня сообщил, что США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании. Отмечается, что Ормузский пролив будет полностью открыт для судоходства 19 июня.
«Сделка полностью подписана. Ормузский пролив уже частично открыт. Они ведут небольшую охоту за парочкой мин, которые уже нашли. Корабли уже начинают выходить. В пятницу он будет полностью открыт», — заявил глава Белого дома после беседы с французским коллегой Эмманюэлем Макроном. Трансляцию вел Белый дом на YouTube-канале.
УСЛОВИЯ МЕМОРАНДУМА
Уточняется, что Трамп, вице-президент Джей Ди Вэнс и спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф поставили электронные подписи под совместным документом. Об этом сообщил журналист издания Axios Барак Равид со ссылкой на источник среди американских чиновников.
В свою очередь представитель МИД Ирана Исмаил Багаи в четверг 18 июня завил, что очного подписания документа между Тегераном и Вашингтоном не будет. Его слова приводит телеканал IRIB. При этом американские СМИ в лице CNN в свою очередь пишут, что церемония подписания состоится 19 июня в Швейцарии даже несмотря на то, что Трамп уже поставил свою подпись под документом.
При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс уточнил, что данный документ является очень общим и коротким. Его объем составляет около полутора страниц. Также Вэнс заметил, что детали договоренностей с Ираном скрываются намеренно, по просьбе Пакистана и Катара, которые стали посредниками в урегулировании.
«Они очень помогли в качестве посредников... и попросили нас пока не публиковать полный текст», — уточнил он. Его слова приводит RT.
Как следует из документа, запасы высокообогащенного урана Ирана будут уничтожены на месте. Об этом сообщает Fox News. Также отмечается, что Ирану будет разрешено продавать нефть, а страны Персидского залива станут членами фонда по восстановлению Ирана на $300 млрд, где, однако, США не примет участие. При этом американская сторона не намерена сокращать свои силы в регионе пока не будет подписано окончательное соглашение с Ираном.
При этом сам американский лидер позднее сообщил, что меморандум о взаимопонимании между США и Ираном не подразумевает немедленного ослабления американских санкций в отношении Тегерана. Условием ослабления санкций Трамп назвал «хорошее поведение» оппонентов.
Также ранее глава Белого дома отмечал, что в случае, если США не смогут прийти к окончательной договорённости с Ираном в течение 60 дней, как это предусматривает меморандум, то США возобновят авиаудары. Об этом он рассказал на встрече с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси.
«Это не окончательное соглашение. Это меморандум о взаимопонимании. И если он мне не понравится, мы продолжим в них стрелять и сбрасывать на их головы бомбы», — заявил президент США.
ИРАНСКАЯ НЕФТЬ ВОЗВРАЩАЕТСЯ
Ранее CNN сообщал, что иранские танкеры впервые за последние два месяца начали вывозить сырую нефть на экспорт. Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с НСН заявил, что возвращение Ирана на мировой рынок нефти не приведет к обвалу цен на нее, этот объем просто уйдет в Китай, а глобальный дефицит можно устранить только к следующему году.
«Иран экспортировал порядка двух миллионов баррелей в сутки, в основном в Китай. Китай сократил импорт нефти и потребление во время кризиса. Мы можем предположить, что сейчас эти объемы просто вернутся на китайский рынок. В сумме это никак не скажется на мировых котировках, иранская нефть имеет конкретных покупателей. Зачем самим иранцам «заливать» рынок нефтью? Они тоже не хотят снижения цен, они хотят зарабатывать. Что касается санкций против России, США временно приостанавливали их, но глобально их никто не отменял», - объяснил он.
Также он подчеркнул, что многие страны потратили свои нефтяные резервы и их придется восстанавливать. Это касается США, Японии, Великобритании, так что во втором полугодии мировой рынок нефти ждет отложенный спрос.
Так что дефицит нефти, по словам эксперта, пока никуда испарится.
«Даже по самым позитивным прогнозам, в июле дефицит нефти на рынке никуда не денется, то же самое касается августа. Когда нефть, которая уже загружена на танкеры, прибудет покупателям? Только к августу, если сейчас начнет идти. Восстановление добычи в странах Ближнего Востока займет от трех до шести месяцев. На время сезона высокого спроса нет никаких шансов, что полноценно будет устранен дефицит», - заключил собеседник НСН.
По словам Фролова, сегодня дефицит оценивается примерно в восемь миллионов баррелей в сутки, а покрыть его удастся лишь к началу следующего года.
Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин также говорил НСН, что открытие Ормузского пролива не сможет значительно опустить цены на нефть, так как страны потратили резервы, повышенный спрос будет держать рынок.
«Помимо восстановления добычи необходимо, чтобы логистика заработала. Сейчас в Ормузском проливе около двух тысяч кораблей заперто, эту пробку нужно еще разобрать, на это уйдет примерно два месяца. Только после этого будет нормально все работать. Я думаю, это все продлится до конца года, возможно, до начала следующего – до первого или второго квартала», - отметил он.
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