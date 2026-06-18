Американский президент Дональд Трамп 15 июня сообщил, что США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании. Отмечается, что Ормузский пролив будет полностью открыт для судоходства 19 июня.

«Сделка полностью подписана. Ормузский пролив уже частично открыт. Они ведут небольшую охоту за парочкой мин, которые уже нашли. Корабли уже начинают выходить. В пятницу он будет полностью открыт», — заявил глава Белого дома после беседы с французским коллегой Эмманюэлем Макроном. Трансляцию вел Белый дом на YouTube-канале.

УСЛОВИЯ МЕМОРАНДУМА

Уточняется, что Трамп, вице-президент Джей Ди Вэнс и спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф поставили электронные подписи под совместным документом. Об этом сообщил журналист издания Axios Барак Равид со ссылкой на источник среди американских чиновников.

В свою очередь представитель МИД Ирана Исмаил Багаи в четверг 18 июня завил, что очного подписания документа между Тегераном и Вашингтоном не будет. Его слова приводит телеканал IRIB. При этом американские СМИ в лице CNN в свою очередь пишут, что церемония подписания состоится 19 июня в Швейцарии даже несмотря на то, что Трамп уже поставил свою подпись под документом.

При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс уточнил, что данный документ является очень общим и коротким. Его объем составляет около полутора страниц. Также Вэнс заметил, что детали договоренностей с Ираном скрываются намеренно, по просьбе Пакистана и Катара, которые стали посредниками в урегулировании.