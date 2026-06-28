Хинштейн: Вернувшиеся из плена куряне рассказали о пытках ВСУ
Жители Курской области вернулись из плена на Украине, заявил в «Макс» губернатор Александр Хинштейн.
По его словам, людей содержали с уголовниками и подвергали избиениям. Также россиян плохо кормили, а одному из них выжгли букву «Z» на руке. «От рассказов по телу пробегает холод. Людей держали в тюрьмах и колониях вместе с криминалитетом, обращались с ними как с животными, даже хуже — подвергали избиениям, издевательствам, кормили скудно», - указал глава региона.
Хинштейн обещал выяснить судьбу уцелевших.
Ранее губернатор заявил, что за все время с территории Украины удалось вернуть 171 жителя Курской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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