Вероятность подписания мирного соглашения между США и Ираном в Женеве 19 июня стремится к нулю после удара Израиля по Бейруту и резонансных заявлений премьера Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом НСН заявил генеральный директор Центра изучения современного Ирана Раджаб Сафаров.

Президент США Дональд Трамп объявил о соглашении с Ираном. «Суда всего мира — запускайте двигатели. Пусть потечет нефть», — заявил он в соцсети Truth Social. Отмечается, что Иран откладывал заключение договора до полуночи, чтобы не подписывать его в день рождения Трампа 14 июня, а подписание состоится 19 июня в Женеве. Нетаньяху, в свою очередь, проинформировал Трампа, что Израиль не намерен выводить силы ЦАХАЛ из Ливана и не считает себя связанным соглашением США и Ирана. Сафаров назвал вероятность заключения договора минимальной.

«После удара Израиля по Бейруту и заявлений Нетаньяху о том, что ЦАХАЛ останется в Ливане и что Израиль будет продолжать атаковать Ливан и бороться с движением “Хезболла”, вероятность подписания соглашения 19 июня опустилась до 10%. Многое в этом соглашении абсолютно неясно, в нем очень много темных мест, каждое из которых может стать причиной неподписания соглашения. Трампу нужно было опередить Иран, чтобы Иран не ответил на вчерашние удары Израиля по Бейруту. На этом фоне говорить о готовности соглашения было бы абсурдным, потому что подписание соглашение предполагает полное прекращение огня. А когда Нетаньяху говорит, что его никак не затрагивают соглашения, это означает, что один из основополагающих пунктов будет нарушен», — сказал Сафаров.