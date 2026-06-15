Вероятность подписания соглашения между США и Ираном оценили в 10%
Сегодня Иран стремительно становится четвертой сверхдержавой, составляя компанию Китаю, США и России, сказал НСН Раджаб Сафаров.
Вероятность подписания мирного соглашения между США и Ираном в Женеве 19 июня стремится к нулю после удара Израиля по Бейруту и резонансных заявлений премьера Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом НСН заявил генеральный директор Центра изучения современного Ирана Раджаб Сафаров.
Президент США Дональд Трамп объявил о соглашении с Ираном. «Суда всего мира — запускайте двигатели. Пусть потечет нефть», — заявил он в соцсети Truth Social. Отмечается, что Иран откладывал заключение договора до полуночи, чтобы не подписывать его в день рождения Трампа 14 июня, а подписание состоится 19 июня в Женеве. Нетаньяху, в свою очередь, проинформировал Трампа, что Израиль не намерен выводить силы ЦАХАЛ из Ливана и не считает себя связанным соглашением США и Ирана. Сафаров назвал вероятность заключения договора минимальной.
«После удара Израиля по Бейруту и заявлений Нетаньяху о том, что ЦАХАЛ останется в Ливане и что Израиль будет продолжать атаковать Ливан и бороться с движением “Хезболла”, вероятность подписания соглашения 19 июня опустилась до 10%. Многое в этом соглашении абсолютно неясно, в нем очень много темных мест, каждое из которых может стать причиной неподписания соглашения. Трампу нужно было опередить Иран, чтобы Иран не ответил на вчерашние удары Израиля по Бейруту. На этом фоне говорить о готовности соглашения было бы абсурдным, потому что подписание соглашение предполагает полное прекращение огня. А когда Нетаньяху говорит, что его никак не затрагивают соглашения, это означает, что один из основополагающих пунктов будет нарушен», — сказал Сафаров.
Собеседник НСН добавил, что ряд пунктов соглашения неприемлем для Ирана.
«Трамп очень хотел на саммите G7 преподнести подарок его участникам, подойти к переговорному процессу с позиции победителя. Но этого не случилось, потому что полный текст этого соглашения должен быть опубликован и широко обсуждаться в иранском обществе. В самом Иране есть подозрения, что отдельные пункты этого соглашения никак не вписываются в рамки борьбы, которую ведет иранский народ. Скажем, в Иране есть единое мнение, что контроль над Ормузским проливом должен оставаться при всех вариантах у Ирана, а Трамп заявляет о том, что Иран снимет с него блокаду. Еще неизвестно, когда сами американцы уйдут из Ормузского пролива, кто будет заниматься его разминированием и когда США снимут блокировку Ормузского пролива. Поскольку американская политика меняется по нескольку раз на дню, иранцы не верят ни одному слову Трампа. Руководство Ирана призывает даже при подписании соглашения с Америкой быть готовыми к ударам со стороны Вашингтона и к тому, чтобы наказать Израиль, если будет нападение на Ливан и Палестину», — подчеркнул политолог.
Эксперт также перечислил вопросы, которые станут ключевыми на последующих 60-дневных переговорах.
«Американцы заявляют о том, что они заставили Иран отказаться от ядерного оружия. Но создание ядерного оружия никогда не было задачей Ирана, хотя Тегерану под силу это сделать. Если американцам выгодно обдурить весь мир, заявляя, что они принудили Тегеран отказаться от ядерного оружия, Иран не возражает. Военные авантюры со стороны Израиля и США были начаты, чтобы сменить режим в Иране, забрать иранскую нефть, уничтожить ракетный потенциал страны, замуровать весь ядерный потенциал Ирана и забрать весь обогащенный уран. Ни одна из этих задач не была решена. В течение 60 дней обсудят ядерную программу, ракетную программу, вопрос обогащения урана и Ормузского пролива. Иран никогда не откажется от разработки ядерных технологий, поскольку это вопрос жизни и смерти. Что касается ракетного потенциала, именно он спас Иран и нанес огромный ущерб и США, и Израилю. Иран никогда не пойдет на ограничения в этом вопросе», — заявил собеседник НСН.
В заключение Сафаров указал на то, что Иран стремительно становится четвертой сверхдержавой.
«Американцы настаивают на том, что только они имеют право забрать обогащенный уран и утилизировать его. Иран заявляет, что обогащенный уран никогда не передадут американцам, вместе с тем обогащенный уран могут передать на временное хранение России и Китаю, поскольку у них есть ядерные технологии, технологии хранения обогащенного урана, безопасного подхода к ним. Остается только Ормузский пролив — новый геополитический актив Ирана, сейчас страна живет этой идеей. Для иранцев это важнее, чем обладание ядерным оружием. Контроль над Ормузским проливом позволяет очень серьезно влиять на почти 40% мировой экономики и зарабатывать сотни миллиардов долларов в год. США перестали быть гегемоном, Вашингтон не может решать даже региональные вопросы, в том числе и вместе с израильтянами. Многие страны теряют веру в силу США, выстраивают более самостоятельную политику, а также налаживают отношения с Ираном. Кроме того, на наших глазах рождается новая супердержава — к США, России и Китаю примыкает Иран», — подытожил он.
Ранее бывший посол Израиля в России и на Украине Цви Маген отметил, что Израиль заявляет в достаточно жесткой форме, что хочет добиться исчезновения ливанской «Хезболлы», что не учитывается в сделке США и Ирана. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».
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