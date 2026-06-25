Израиль и США увязли: Почему России выгодна эскалация на Ближнем Востоке
Израилю и США выгодно уничтожать «Хезболлу» чужими руками, а в интересах России, чтобы Вашингтон и Тель-Авив как можно глубже увязли в ближневосточных конфликтах, заявил НСН Сергей Балмасов.
Подключение Сирии к конфликту Израиля с Ливаном усиливает напряжение в ближневосточном регионе, однако для России в контексте украинского кризиса выгодно, чтобы Вашингтон и Тель-Авив сосредоточились на собственных интересах, объяснил НСН эксперт Института Ближнего Востока Сергей Балмасов.
Накануне правозащитники из неправительственной организации "Сирийская обсерватория по правам человека" сообщили о скоплении крупных военных сил и тяжелого вооружения на границе Сирии с Ливаном. Ранее президент США Дональд Трамп рассказал, что предложил Израилю позволить Сирии вступить в конфликт с ливанским движением «Хезболла». При этом сирийский президент на переходный период Ахмед аш-Шараа (также известен как Абу Мухаммед аль-Джулани) заявил телеканалу Al-Mashhad, что Дамаск готов к комплексному политическому урегулированию в стране. Хотя аш-Шараа отметил, что Сирия не рассматривает военных сценариев, Балмасов считает, что риск их вовлечения довольно высок.
«России здесь следует думать, как мы это будем использовать с учетом нашего главного украинского фронта. Наша цель, чтобы те же Штаты глубже и прочнее увязли в этом деле, чтобы у Израиля тоже не оставалось возможностей. С одной стороны, лишний раз его не злить, нужно гибкость проявлять. С другой стороны, нам выгодно, чтобы Израиль там увяз побольше, потому что пусть и ограниченные, но поставки помощи Украине он оказывал. Нам выгодно, чтобы он об Украине забыл и сосредоточился на сугубо собственных делах. Мы всегда должны думать, как мы это используем на нашем ключевом фронте, чтобы облегчит себе ситуацию», — отметил эксперт.
Сценарий расширения конфликта, по мнению Балмасова, вполне реален. Он подчеркнул, что у сирийской оппозиции, которая сейчас у власти, есть свои счеты с «Хезболлой».
«На протяжении так называемой Сирийской революции "Хезболла" активно участвовала в уничтожении суннитской сирийской оппозиции. Серьезное поражение сирийской оппозиции на протяжении нескольких лет, наносили как раз закаленные ливанские бойцы "Хезболлы". Джулани не может спать спокойно, пока "Хезболла" существует. А для Израиля и Штатов было бы выгодно убрать "Хезболлу" руками представителей других сил, региональных. В случае комбинированного удара все может довольно тяжело для "Хезболлы" сложиться», — подчеркнул собеседник НСН.
Эксперт указал на внутренние противоречия в Ливане, где у группировки нет однозначной поддержки.
«К "Хезболле" очень серьезные счеты и внутри Ливана со стороны практически всех этноконфессиональных группировок. И что здесь переборет — негатив к Израилю и к сирийцам или негатив к "Хезболле" — еще надо посмотреть. И вполне может быть заключен ситуативный союз, потому что "Хезболла" там тоже всех достала. Даже среди самих шиитов нет единства. Израиль не станет выпускать из зубов добычу, будет выжимать из ситуации все различными способами, в том числе привлечением сирийцев и, возможно, самих ливанцев к этому процессу», — поделился мнением Балмасов.
В то же время он уверен, что Иран к процессу также подключится и продолжит поддерживать «Хезболлу», так как для Тегерана уничтожение группировки будет означать ослабление влияния в регионе.
Ранее Сергей Балмасов объяснял НСН, что США в ходе операции против Ирана не достигли ни одной из поставленных целей, а затягивание противостояния ухудшает позиции Дональда Трампа.
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