Накануне правозащитники из неправительственной организации "Сирийская обсерватория по правам человека" сообщили о скоплении крупных военных сил и тяжелого вооружения на границе Сирии с Ливаном. Ранее президент США Дональд Трамп рассказал, что предложил Израилю позволить Сирии вступить в конфликт с ливанским движением «Хезболла». При этом сирийский президент на переходный период Ахмед аш-Шараа (также известен как Абу Мухаммед аль-Джулани) заявил телеканалу Al-Mashhad, что Дамаск готов к комплексному политическому урегулированию в стране. Хотя аш-Шараа отметил, что Сирия не рассматривает военных сценариев, Балмасов считает, что риск их вовлечения довольно высок.

«России здесь следует думать, как мы это будем использовать с учетом нашего главного украинского фронта. Наша цель, чтобы те же Штаты глубже и прочнее увязли в этом деле, чтобы у Израиля тоже не оставалось возможностей. С одной стороны, лишний раз его не злить, нужно гибкость проявлять. С другой стороны, нам выгодно, чтобы Израиль там увяз побольше, потому что пусть и ограниченные, но поставки помощи Украине он оказывал. Нам выгодно, чтобы он об Украине забыл и сосредоточился на сугубо собственных делах. Мы всегда должны думать, как мы это используем на нашем ключевом фронте, чтобы облегчит себе ситуацию», — отметил эксперт.

Сценарий расширения конфликта, по мнению Балмасова, вполне реален. Он подчеркнул, что у сирийской оппозиции, которая сейчас у власти, есть свои счеты с «Хезболлой».

«На протяжении так называемой Сирийской революции "Хезболла" активно участвовала в уничтожении суннитской сирийской оппозиции. Серьезное поражение сирийской оппозиции на протяжении нескольких лет, наносили как раз закаленные ливанские бойцы "Хезболлы". Джулани не может спать спокойно, пока "Хезболла" существует. А для Израиля и Штатов было бы выгодно убрать "Хезболлу" руками представителей других сил, региональных. В случае комбинированного удара все может довольно тяжело для "Хезболлы" сложиться», — подчеркнул собеседник НСН.