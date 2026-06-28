СМИ: США наносят удары по иранским целям в районе Ормуза

Это происходит в районе Ормузского пролива. Так в США решили ответить на атаку Тегерана на коммерческий танкер.

По данным Иранского телевидения IRIB, произошли взрывы в городе Сирик. Несколько снарядов попали в телекоммуникационную башню.

Ранее США и Иран вновь обменялись ударами. Стороны обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня и в отсутствии приверженности переговорам. Все это произошло, несмотря на подписанный на прошлой неделе меморандум о взаимопонимании, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

