Возвращение Ирана на рынок не приведет к обвалу цен на нефть
Восстановление добычи в странах Ближнего Востока займет от трех до шести месяцев, заявил НСН Александр Фролов.
Возвращение Ирана на рынок не приведет к обвалу цен на нефть, этот объем уйдет в Китай, а глобальный дефицит можно устранить только к следующему году, заявил НСН заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.
Иранские танкеры впервые за последние два месяца начали вывозить сырую нефть на экспорт, сообщает телеканал CNN. Ранее Вашингтон и Тегеран объявили о рамочном соглашении, которое предусматривает, среди прочего, прекращение американской блокады иранских портов. The Wall Street Journal писала, что Соединенные Штаты позволят Ирану немедленно начать продажу нефти после подписания меморандума о взаимопонимании, которое должно состояться 19 июня в Швейцарии. При этом лидеры G7, включая президента США Дональда Трампа, договорились усилить санкции против российского нефтегазового сектора. Фролов рассказал, как это скажется на ценах на нефть.
«Иран экспортировал порядка двух миллионов баррелей в сутки, в основном в Китай. Китай сократил импорт нефти и потребление во время кризиса. Мы можем предположить, что сейчас эти объемы просто вернутся на китайский рынок. В сумме это никак не скажется на мировых котировках, иранская нефть имеет конкретных покупателей. Зачем самим иранцам «заливать» рынок нефтью? Они тоже не хотят снижения цен, они хотят зарабатывать. Что касается санкций против России, США временно приостанавливали их, но глобально их никто не отменял. Мы уже давно живем под этим давлением. Здесь никаких новых воздействий на котировки опять не будет. Наша нефть продается, и будет продаваться. Страны потратили резервы, их нужно заполнять. Это касается США, Японии, Великобритании. Отложенный спрос начнет проявляться во втором полугодии», - объяснил он.
Фролов отметил, что восстановление добычи в странах Ближнего Востока займет от трех до шести месяцев.
«Даже по самым позитивным прогнозам, в июле дефицит нефти на рынке никуда не денется, то же самое касается августа. Когда нефть, которая уже загружена на танкеры, прибудет покупателям? Только к августу, если сейчас начнет идти. Восстановление добычи в странах Ближнего Востока займет от трех до шести месяцев. На время сезона высокого спроса нет никаких шансов, что полноценно будет устранен дефицит. Текущий дефицит составляет примерно восемь миллионов баррелей в сутки, или даже больше. Поэтому покрыть дефицит можно будет к началу следующего года», - заключил собеседник НСН.
Открытие Ормузского пролива не сможет значительно опустить цены на нефть, так как страны потратили резервы, повышенный спрос будет держать рынок, рассказал директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с НСН.
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