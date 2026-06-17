Возвращение Ирана на рынок не приведет к обвалу цен на нефть, этот объем уйдет в Китай, а глобальный дефицит можно устранить только к следующему году, заявил НСН заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.

Иранские танкеры впервые за последние два месяца начали вывозить сырую нефть на экспорт, сообщает телеканал CNN. Ранее Вашингтон и Тегеран объявили о рамочном соглашении, которое предусматривает, среди прочего, прекращение американской блокады иранских портов. The Wall Street Journal писала, что Соединенные Штаты позволят Ирану немедленно начать продажу нефти после подписания меморандума о взаимопонимании, которое должно состояться 19 июня в Швейцарии. При этом лидеры G7, включая президента США Дональда Трампа, договорились усилить санкции против российского нефтегазового сектора. Фролов рассказал, как это скажется на ценах на нефть.