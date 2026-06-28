На выезде из Ярославля в сторону Москвы возобновили движение транспорта

Движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону столицы восстановлено. Об этом в своем канале в «Максе» написал губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

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«В Ярославле перекрытие перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой снято», - уточнил он.

До этого оно было перекрыто в целях безопасности на фоне атаки БПЛА ВСУ. При этом, по словам политика, угроза беспилотной опасности в регионе все еще сохраняется.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в Славянске-на-Кубани в результате ночной атаки БПЛА ВСУ погиб один человек, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Александр Щербак
ТЕГИ:ВСУБеспилотникиМоскваЯрославская ОбластьПерекрытие Движения

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