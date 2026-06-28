На выезде из Ярославля в сторону Москвы возобновили движение транспорта

«В Ярославле перекрытие перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой снято», - уточнил он.

До этого оно было перекрыто в целях безопасности на фоне атаки БПЛА ВСУ. При этом, по словам политика, угроза беспилотной опасности в регионе все еще сохраняется.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в Славянске-на-Кубани в результате ночной атаки БПЛА ВСУ погиб один человек, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».