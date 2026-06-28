В Краснодарском крае при атаке БПЛА ВСУ погиб человек
В Краснодарском крае в результате массированной ночной атаки беспилотников ВСУ погиб один человек. Об этом в своем канале в «Максе» написал губернатор региона Вениамин Кондратьев.
ЧП случилось в Славянске-на-Кубани, где в результате падения обломков БПЛА ВСУ также были повреждены несколько домов. Кондратьев рассказал, что поручил главе района Роману Синяговскому оказать всю необходимую помощь родным погибшего.
Кроме того, по словам политика, в хуторе Трудобеликовском Красноармейского района обломки украинского дрона повредили четыре частных дома, пострадал один человек.
Ранее в оперштабе региона сообщили, что в Славянске-на-Кубани из-за падения обломков БПЛА ВСУ произошло возгорание на нефтеперерабатывающем заводе, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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