В Краснодарском крае при атаке БПЛА ВСУ погиб человек

В Краснодарском крае в результате массированной ночной атаки беспилотников ВСУ погиб один человек. Об этом в своем канале в «Максе» написал губернатор региона Вениамин Кондратьев.

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ЧП случилось в Славянске-на-Кубани, где в результате падения обломков БПЛА ВСУ также были повреждены несколько домов. Кондратьев рассказал, что поручил главе района Роману Синяговскому оказать всю необходимую помощь родным погибшего.

Кроме того, по словам политика, в хуторе Трудобеликовском Красноармейского района обломки украинского дрона повредили четыре частных дома, пострадал один человек.

Ранее в оперштабе региона сообщили, что в Славянске-на-Кубани из-за падения обломков БПЛА ВСУ произошло возгорание на нефтеперерабатывающем заводе, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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