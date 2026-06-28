В автошколах России могут появиться программы праворульного вождения
В России программы обучения водителей, ориентированные на машины с правым рулем, могут появиться в автошколах ряда регионов, сообщает ТАСС.
Власти изучат, насколько целесообразно разработать примерные программы и реализовывать их в субъектах, где значительная доля автомобильного парка - с правым рулем. Соответствующий доклад в правительство в 2027 году должны представить Минпросвещения, МВД и Минпромторг. Сегодня наибольшей популярностью праворульные автомобили пользуются на Дальнем Востоке. На Камчатке, Сахалине и в Магаданской области их доля превышает 70%.
По стране доля машин с правым рулем от всего автопарка составляет около 8%, от вторичного рынка - 12,2%. Власти задумались о введении «праворульного» обучения из-за транспортного риска. В настоящее время праворульных в автоавариях в 2,4 раза больше леворульных. Как правило это тяжелые лобовые столкновения при обгоне, так как водитель на праворульной машине «не видит» авто.
Ведомства пытаются найти зацепки для запрета эксплуатации праворульных автомобилей, чтобы собирать с граждан штрафы за езду на них, уверен руководитель общественной системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль. Такое мнение он выразил в беседе с НСН.
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