Маск: USAID профинансировало революцию на Украине
Американский миллиардер Илон Маск заявил, что USAID финансировало революцию на Украине, которая впоследствии привела к конфликту с Россией.
«USAID действительно помог финансировать Институт вирусологии в Ухане, который стал причиной смерти миллионов, а также революцию, положившую начало войне между Россией и Украиной», — написал бизнесмен.
Ранее глава Госдепа США Марко Рубио заявил, что Вашингтон официально закроет 83% программ Агентства по международному развитию (USAID), или 5,2 тысячи контрактов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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