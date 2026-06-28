«USAID действительно помог финансировать Институт вирусологии в Ухане, который стал причиной смерти миллионов, а также революцию, положившую начало войне между Россией и Украиной», — написал бизнесмен.

Ранее глава Госдепа США Марко Рубио заявил, что Вашингтон официально закроет 83% программ Агентства по международному развитию (USAID), или 5,2 тысячи контрактов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

