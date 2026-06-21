Самообман и недоверие к Трампу: Почему не состоялись переговоры США и Ирана
Регионовед Раджаб Сафаров в эфире НСН подчеркнул, что начался процесс поднятия престижа и места Ирана на международной арене.
Переговоры США и Ирана в Швейцарии не состоялись 19 июня, так как соглашение уже было подписано в онлайн формате, что не отменяет принципа перемирия, хотя верховный лидер ИРИ Моджтаба Хаменеи изначально был против переговоров с Вашингтоном. Об этом в беседе с НСН заявил генеральный директор Центра изучения современного Ирана Раджаб Сафаров.
Ранее агентство «Reuters» писало, что в МИД Швейцарии сообщили об отмене переговоров между США и Ираном, запланированных на 19 июня. Верховный лидер ИРИ Моджтаба Хаменеи заявил, что изначально выступал против проведения переговоров с Вашингтоном и заключения сделки.
Однако позже стало известно, что переговоры Ирана и США в Швейцарии все-таки состоятся 21 июня. Делегации уже прибыли в Европу. По данным CNN, встреча начнется с экстренного заседания по ситуации в Ливане. Сафаров объяснил, почему изначально не состоялись переговоры между ИРИ и США.
«Торжественное подписание соглашения о намерениях в Швейцарии 19 июня между США и Ираном не состоялось по причине ненужности этой церемонии, поскольку соглашение было подписано электронным образом несколько дней назад. Поэтому стороны не видели необходимости формального подписания соглашения и отменили церемонию. Отмена этого мероприятия не означает срыв соглашения о взаимопонимании, и тем более не означает нарушения принципа перемирия и принципа прекращения огня», - уточнил он.
Эксперт рассказал, что Верховный лидер Ирана был против переговоров с США.
«Верховный лидер Ирана действительно был категорически против любых переговоров с США, поскольку он, как и его покойный отец не верит ни одному слову американских президентов, тем более нынешнего президента Трампа (Дональд Трамп – прим. НСН). Он многократно демонстрировал большой цинизм и варварское отношение к своим обязательствам, и международным обязательствам, даже подкрепленным Советом безопасности ООН. И в прошлом году в июне, и в этом — в марте именно в ситуации переговорного процесса он начал жестокую войну с Ираном. С его именем (Дональда Трампа – прим. НСН) связаны убийства самых важных и авторитетных политических лидеров и военачальников Ирана. Иранский народ никогда не простит Трампа, тем более, что Иран понимает, что любые договоренности — это фактически ничего не означающие соглашения. Это самообман, наивная надежда на добропорядочность американцев», - добавил специалист.
При этом, по словам Сафарова, иранское руководство смогло убедить Хаменеи по поводу переговоров с Вашингтоном.
«Он (Моджтаба Хаменеи – прим. НСН) был против, но руководство исполнительной власти и важнейшие структуры Ирана, и президент ИРИ Масуд Пезешкиан могли переубедить духовного лидера в том, что прошлогодняя война, и недавняя сорокадневная война внесли существенные корректировки в балансе сил. Начался процесс ослабления гегемона, и наоборот поднятие престижа, места и значения Ирана на международной арене. То есть у Ирана появилась возможность претендовать на решение вопроса политико-дипломатическими средствами, и достаточно потенциала, чтобы отстаивать эти договоренности. Поэтому они взяли на себя ответственность за то, что никакие договоренности ничуть не ущемляют положение и интересы Ирана. ИРИ не пойдет ни на какие уступки американцам, и эти уступки не будут затрагивать интересы и состояние Ирана практически во всех сферах», - заключил собеседник НСН.
Ранее Раджаб Сафаров в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» подчеркнул, что шансы на прекращение эскалации на Ближнем востоке невысоки, так как США не заинтересованы в перемирии на условиях Ирана.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Сальдо: Два человека погибли, 9 ранены в Херсонской области за сутки из-за атак ВСУ
- Грузия увеличила импорт водки из России на 20%
- Самообман и недоверие к Трампу: Почему не состоялись переговоры США и Ирана
- Минздрав Белоруссии рассказал о состоянии пострадавших от атаки ВСУ под Брянском
- В Госдуме предложили сделать 31 декабря постоянным выходным днем
- СМИ: Два человека пострадали в результате стрельбы в Петрозаводске
- В Албании не утихают протесты против строительства курорта зятя Трампа за $4 млрд
- Режиссёр «Истории игрушек 5» рассказал о планах на шестую часть
- СМИ: Вертолёт Robinson пропал в Приморье
- Часть Крыма осталась без света и воды из-за повреждений в электросетях