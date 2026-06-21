Самообман и недоверие к Трампу: Почему не состоялись переговоры США и Ирана

Ранее агентство «Reuters» писало, что в МИД Швейцарии сообщили об отмене переговоров между США и Ираном, запланированных на 19 июня. Верховный лидер ИРИ Моджтаба Хаменеи заявил, что изначально выступал против проведения переговоров с Вашингтоном и заключения сделки.

Однако позже стало известно, что переговоры Ирана и США в Швейцарии все-таки состоятся 21 июня. Делегации уже прибыли в Европу. По данным CNN, встреча начнется с экстренного заседания по ситуации в Ливане. Сафаров объяснил, почему изначально не состоялись переговоры между ИРИ и США.