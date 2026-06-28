Сколько потеряет Армения при запрете продажи рыбы в Россию
Россельхознадзор также ограничил ввоз в РФ овощей и фруктов из республики.
Статистические данные показывают, что Армения при запрете продажи рыбы в Россию потеряет почти 100% доходов от экспорта этой продукции, так как РФ является крупнейшим покупателем рыбы у республики и единственным государством, ввозившим эту продукцию на крупные суммы. При этом экономисты говорят, что для россиян запрет ввоза рыбы из Армении не будет слишком заметен. Между тем, в России также ограничили ввоз ряда других товаров из республики, в том числе овощей, фруктов и алкоголя.
РЫБНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
Стало известно, что в случае потери российского рынка Армения лишится 98% доходов от экспорта рыбы. Это составит примерно $80 млн, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные национальных статслужб.
Согласно подсчетам по итогам 2025 года доход Армении от поставок рыбы на мировые рынки составил $79,8 млн, при этом $78,4 млн пришлось на экспорт в РФ. Так, российский рынок обеспечил 98,3% прибыли, пишет RT.
Россия является крупнейшим покупателем рыбы у Армении и единственной страной, ввозившей эту продукцию на крупные суммы. Рыбу из Армении в 2025 году также импортировали Грузия ($445,4 тысячи), США ($336,9 тысячи), Украина ($305,9 тысячи) и Белоруссия ($208,8 тысячи).
26 июня Россельхознадзор полностью ограничил поставки из Армении всей рыбы и рыбной продукции. Ограничения распространились на все предприятия республики, напоминает RT.
В начале июня Россельхознадзор уже ограничил ввоз рыбы из Армении. Согласно постановлению ведомства, эта страна со 2 июня должна была прекратить ветеринарную сертификацию живой рыбы и рыбопродукции, поставляемой в РФ. Такое решение было принято по итогам инспекции, которая прошла в мае на армянских рыбоперерабатывающих предприятиях и фермах по содержанию и разведению форели. Половина из них отказалась пройти проверку.
Исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин в беседе с НСН заметил, что ограничения на поставки в Россию рыбной продукции из Армении не скажутся серьезно на массовом потребителе, так как речь идет о достаточно дорогой форели.
«В целом, если говорить о рынке, рассчитанном на массового потребителя, форель считается достаточно дорогой рыбой, и не каждому по карману — примерно от полутора тысяч рублей за килограмм в рознице. Поэтому, скорее всего, люди, которые могут себе ее позволить, ходят в рестораны или покупают слабосоленый вид этой рыбы, они чуть больше заплатят какое-то время. В дальнейшем, условно говоря, в течение месяца все это наладится, найдутся другие поставщики. Будут больше везти из тех же Чили и Турции. Да и, скорее всего, не будет какого-то всплеска подорожания, потому что всегда есть запасы. Просто ассортимент будет чуть меньше», - объяснил он.
ЗАПРЕТЫ, ЭКСПОРТ, ДОХОДЫ
Но рыба — не единственный продукт из Армении, поставки которого в Россию ограничили. Так, с 12 июня Россельхознадзор ограничил ввоз всей подкарантинной продукции из республики, а также транзит через РФ в государства — члены ЕАЭС. Там подчеркнули, что эти меры связаны не с политикой, а с проблемами качества.
В России ограничили поставки цветов и минералки из Армении. А с 30 мая были введены временные ограничения на ввоз из этой страны свежих томатов, огурцов, перцев, зеленных культур, клубники и некоторых других ягод.
РИА Новости со ссылкой на данные платформы ООН «Comtrade» писало, что Армения может лишиться почти всех доходов от экспорта клубники, если потеряет российский рынок. По подсчетам, за 11 месяцев 2025 года республика продала ягоды за рубеж на сумму $12,51 млн.
При этом на Россию из них пришлось $12,14 млн. В материале агентства указано, что за весь прошлый год Армения поставила в РФ клубники примерно на $13,25 млн, что составляет 97% от всего экспорта страны в $13,65 млн.
При этом экономист, эксперт Института Кавказа Грант Микаэлян в разговоре с НСН подчеркнул, что Армения готова оперативно устранить претензии к своей продукции, но глобально на изменение стандартов качества, по его словам, потребуется несколько лет.
«Мы видим, что все эти запреты идут параллельно с динамикой политических отношений. Что касается, пытались ли власти Армении заняться этой проблемой, — да. Как только появились первые ограничения, они заявили, что тоже ужесточат контроль, начали проверки. Но мы понимаем, что это все не так быстро. Все, что можно быстро исправить, они попытаются исправить. Но понятно, что для изменения стандартов продукции потребуется несколько лет», - сказал он.
Ограничения затронули и продажу некачественного алкоголя из Армении. В Роспотребнадзоре рассказали, что речь идет о напитках, нe соответствующих требованиям, выпущенных ЗАО «ВЕДИ-АЛКО», ООО «АБОВЯНСКИЙ КОНЬЯЧНЫЙ ЗАВОД», ООО «Винно-коньячный дом "Шахназарян"».
В ведомстве уточнили, что в список некачественной продукции вошли красное полусладкое и белое сухое вина, пятилетний армянский коньяк пять звезд, семилетний марочный выдержанный коньяк.
Ранее Грант Микаэлян в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил, что Армения не сможет найти покупателей фруктов и овощей на место России, так как есть конкуренция со стороны Турции.
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