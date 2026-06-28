Сколько потеряет Армения при запрете продажи рыбы в Россию

РЫБНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Стало известно, что в случае потери российского рынка Армения лишится 98% доходов от экспорта рыбы. Это составит примерно $80 млн, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные национальных статслужб.

Согласно подсчетам по итогам 2025 года доход Армении от поставок рыбы на мировые рынки составил $79,8 млн, при этом $78,4 млн пришлось на экспорт в РФ. Так, российский рынок обеспечил 98,3% прибыли, пишет RT.

Россия является крупнейшим покупателем рыбы у Армении и единственной страной, ввозившей эту продукцию на крупные суммы. Рыбу из Армении в 2025 году также импортировали Грузия ($445,4 тысячи), США ($336,9 тысячи), Украина ($305,9 тысячи) и Белоруссия ($208,8 тысячи).