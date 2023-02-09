Подоляк: Поставка истребителей ВСУ – опция на столе переговоров

«Остался единственный инструмент, которого у нас еще нет, но который нам очень нужен, чтобы закрыть небо – это истребители, а также штурмовая авиация или ударные вертолеты, такие как Apache, для того чтобы прикрывать наши штурмовые бригады. Это уже абсолютно активная опция на столе переговоров. Об этом постоянно говорят на разных уровнях: и публично, и непублично. И срок, ну, срок – недели», — сказал политик.

Великобритания рассмотрит вариант с поставками британских истребителей Украине, сообщила ранее The Wall Street Journal со ссылкой на источник в правительстве консерваторов. Окончательное решение о поставках боевых самолетов еще не принято.

