«Сценарий двух Корей»: Украину готовят к окончанию конфликта

Он отметил, что выход из конфликта может быть совсем не таким, как предполагалось еще полгода или три месяца назад. Сейчас, по словам Арестовича, возможен вариант «двух Корей». По его оценке, Киеву для победы над Россией понадобились бы «400 тысяч идеально подготовленных вышколенных солдат с натовским оружием». Однако в ближайший год подобных мощностей ожидать не стоит, заявил он.

«Ну, условно сценарий двух Корей. Что делать Западу? Нужно делать Южную Корею в той части, что остается. А значит, речь идет о гарантиях, потому что Южная Корея с гарантиями», - приводит слова Арестовича издание «Страна.ua».

Так, на прошлой неделе стали появляться слухи о том, что Запад начал предлагать России варианты по урегулированию украинского конфликта. Издание Neue Zürcher Zeitung (NZZ) со ссылкой на двух немецких политиков писало, что президент США Джо Байден поручил главе ЦРУ Уильяму Бернсу оценить, насколько Россия и Украина готовы к мирным переговорам. Бернс посетил столицы двух стран и предложил Киеву «мир в обмен на землю», а Москве — «землю в обмен на мир». Отмечалось, что под «землей» подразумевались 20% украинской территории. Однако, по данным издания, обе стороны отказались.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 3 февраля назвал уткой сообщение о том, что глава ЦРУ Уильям Бернс предложил России пятую часть территории Украины ради прекращения конфликта. В свою очередь заместитель пресс-секретаря Совета национальной безопасности Белого дома Шон Дэвитт также заявил, что информация газеты NZZ не соответствует действительности. А заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский счел материал газеты «интересным», но отказался «комментировать домыслы».