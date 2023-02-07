«Сценарий двух Корей»: Украину готовят к окончанию конфликта
После успехов российской армии Украина стала размышлять над «корейским сценарием» окончания конфликта, а Россия – над денацификацией Польши.
Украина после окончания конфликта может повторить «корейский сценарий». Об этом заявил экс-советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович.
Он отметил, что выход из конфликта может быть совсем не таким, как предполагалось еще полгода или три месяца назад. Сейчас, по словам Арестовича, возможен вариант «двух Корей». По его оценке, Киеву для победы над Россией понадобились бы «400 тысяч идеально подготовленных вышколенных солдат с натовским оружием». Однако в ближайший год подобных мощностей ожидать не стоит, заявил он.
«Ну, условно сценарий двух Корей. Что делать Западу? Нужно делать Южную Корею в той части, что остается. А значит, речь идет о гарантиях, потому что Южная Корея с гарантиями», - приводит слова Арестовича издание «Страна.ua».
Так, на прошлой неделе стали появляться слухи о том, что Запад начал предлагать России варианты по урегулированию украинского конфликта. Издание Neue Zürcher Zeitung (NZZ) со ссылкой на двух немецких политиков писало, что президент США Джо Байден поручил главе ЦРУ Уильяму Бернсу оценить, насколько Россия и Украина готовы к мирным переговорам. Бернс посетил столицы двух стран и предложил Киеву «мир в обмен на землю», а Москве — «землю в обмен на мир». Отмечалось, что под «землей» подразумевались 20% украинской территории. Однако, по данным издания, обе стороны отказались.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 3 февраля назвал уткой сообщение о том, что глава ЦРУ Уильям Бернс предложил России пятую часть территории Украины ради прекращения конфликта. В свою очередь заместитель пресс-секретаря Совета национальной безопасности Белого дома Шон Дэвитт также заявил, что информация газеты NZZ не соответствует действительности. А заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский счел материал газеты «интересным», но отказался «комментировать домыслы».
Между тем многие политики и эксперты не раз предрекали окончание конфликта на Украине в «корейском сценарии». Зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин в разговоре с НСН отмечал, что договориться с Киевом о передаче России около 20% территории Украины в обмен на заключение мирного соглашения было бы невозможно, так как украинские власти никогда просто так не отдадут свои территории. Однако, указал депутат, они могут пойти на такое же прекращение огня, как между Южной и Северной Кореей.
«Что реально – это не договориться о каком-то разделе Украины, потому что никто с нами такую договоренность не напишет, а занять как можно больше территорий для того, чтобы потом договориться о прекращении огня. В мирный договор с оставшейся Украиной или Западом я не верю. Они не будут легитимизировать то, что мы сумеем завоевать. В лучшем случае они пойдут на такое же прекращение огня, как между Южной и Северной Кореей», - сказал депутат.
Тем временем издание Financial Times со ссылкой на источники в Минобороны Украины и ВСУ 6 февраля сообщило, что официальный Киев получил данные о подготовке российскими войсками полномасштабного наступления. Отмечается, что наиболее вероятным местом нового наступления может стать западная часть Луганской области в районе городов Кременная и Лиман. Издание подчеркнуло, что Россия собирает войска на этом направлении на протяжении нескольких недель, а также наращивает силы на юге Донецкой области.
На этом фоне экс-главком сухопутных войск, генерал армии Владимир Болдырев в разговоре с НСН заявлял, что перед российскими войсками стоит главная цель – взять под контроль всю территорию ДНР и ЛНР. При этом он отметил, что после того, как Россия возьмет под полный контроль ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области, дальнейшие действия будут зависеть и от действий Украины.
«Не наступают на всем фронте, он там 800 верст, выбирается направление главного удара. Может быть, их будет один-два по всему фронту. Бахмут и все остальные направления, там одна главная задача – это освободить Донбасс. Его мы освободим в любом случае. Все четыре региона освободим. Как будем действовать дальше – зависит в том числе и от действий противника. Но пока будут существовать территории, принадлежащие государству Украина, в любом случае будут (опасности обстрелов регионов РФ – ред. НСН)», - сказал Болдырев.
О том, что будет после окончания спецоперации на Украине, порассуждал глава Чечни Рамзан Кадыров. В своем Telegram-канале он затронул тему возможной денацификации Польши.
«В рамках поддержки Украины Варшава умудрилась истощить собственные ресурсы, и теперь она в замешательстве: а что, если после успешного окончания СВО Россия начнет денацифицировать следующую страну? Ведь после Украины на карте Польша! Не скрою, такое намерение лично у меня есть, и я не раз заявлял, что борьба с сатанизмом должна продолжаться по всей Европе и в первую очередь на территории Польши. Так что поляки вовремя спохватились», — отметил он.
По словам Кадырова, в Польше сложилась непростая политическая ситуация. Так, он напомнил, что в июле этого года в республике состоится Марш автономии Силезии, который ежегодно привлекает все больше участников.
«Этот регион заслужил особый независимый статус, и там крайне необходим референдум, во время проведения которого Россия может оказать организационную помощь», — подытожил чеченский лидер.
Ранее, 6 февраля, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью испанскому изданию El Mundo предупреждал, что конфликт на Украине может привести к Третьей мировой войне.
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