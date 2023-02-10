«Удары возмездия»: Украине дадут ракеты для атаки Крыма вопреки угрозам Медведева
Сейчас обсуждается поставка Киеву ракет с дальностью поражения 240 и 500 километров. В Москве такое решение сочтут агрессией против российской территории.
Украина готова использовать британские ракеты большой дальности для ударов по Крыму, заявил обозреватель Times Джордж Гриллс. Источники издания в Минобороны Украины подтвердили, что Киев прорабатывает такой сценарий.
Уточняется, что на данный момент еще обсуждается, сколько британских ракет большой дальности может получить Киев.
По данным газеты, речь идет об отправке Киеву противокорабельных ракет Harpoon с дальностью поражения 240 километров, также обсуждается поставка авиационных ракет Storm Shadow, которые могут поражать цель на расстоянии больше 550 километров. Если такое решение будет принято, Лондон обойдет США в поддержке Украины – Вашингтон обходится поставками снарядов меньшей дальности.
Накануне украинский лидер Владимир Зеленский выступил на Совете Европы, призвал партнеров предоставить Украине современное вооружение. До этого он посетил Лондон, в ходе выступления в британском парламенте украинский лидер попросил у Великобритании боевые самолеты.
При этом премьер-министр Великобритании Риши Сунак еще до встречи с Зеленским заявил, что предложит Киеву дальнобойное оружие. Он не стал уточнять, о каких видах вооружения может идти речь.
При этом заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков в беседе с НСН заявил, что Россия должна расценивать передачу Великобританией дальнобойных ракет Киеву как агрессию. Он подтвердил, что речь идет именно о поставках ракет Storm Shadow.
«Это ракеты Storm Shadow дальностью от 450 до 500 километров, идущие на малых высотах. Серьезное оружие. В таком случае надо принимать дипломатическое заявление, что если это оружие будет поставлено Киеву и применено, то это будет рассматриваться Россией как агрессия Британии против нашей территории», - сказал Сивков.
Поставка западными странами дальнобойных ракет Украине может спровоцировать «серьезнейшую эскалацию», считает военный эксперт Юрий Кнутов. Наиболее опасным вариантом Кнутов назвал поставки ракет ATACMS и MRLS. Ими можно поражать цели на европейской территории России и терроризировать мирных граждан, заявил эксперт.
Аналитик полагает, что угроза от ракет больше, чем от самолетов. Последние представляют опасность в случае, если будут использовать снаряды «воздух-земля» для атаки российской территории, объяснил эксперт.
В Москве на подобную риторику Киева отвечают однозначно – предупреждают об эскалации и обещают уничтожить любое оружие. Накануне заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что пока украинский президент Владимир Зеленский «клянчит» оружие за границей, Россия в ответ увеличивает производство вооружения.
9 февраля в своём Telegram-канале политик выложил видео, снятое во время посещения Омского завода транспортного машиностроения, где он осмотрел продукцию предприятия, выполняемую в рамках гособоронзаказа, в том числе модернизированные танки Т-80БВМ.
«Как известно, наш противник клянчил самолёты, ракеты, танки, находясь за границей. Что мы должны делать в ответ? Понятно, что в этом случае для нас естественно увеличивать производство различных видов вооружений и военной техники, включая современные танки», - сказал Медведев.
Ранее он также предупредил, что Россия нанесет «удары возмездия», если Украина решится атаковать Крым, «никаких переговоров не будет». При этом Москва не ограничивает себя и применит любое оружие - в зависимости от характера угроз и в соответствии с действующими доктринами.
В сентябре официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также напомнила, что Россия оставляет за собой право защищать свою территорию всеми возможными способами. По её словам, если США поставят Украине ракеты большей дальности, то перейдут красную черту и станут непосредственной стороной конфликта.
Официальный Киев при этом неоднократно заявлял, что будет использовать предоставленное вооружение только для обороны, наносить удары по территории России никто якобы не собирается, при этом Крым в Киеве российской территорией по-прежнему не считают.
До этого бывший советник президента США Джон Болтон заявил, что украинская армия «имеет полное право» наносить удары по территории России. А в конце января советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил о возможных ударах по Москве, Санкт-Петербургу и Екатеринбургу.
США не спешат обещать Зеленскому истребители или ракеты вслед за Британией. При этом ранее стало известно, что Вашингтон предоставит новый пакет военной помощи Украине на сумму 2,2 млрд. долларов, куда впервые могут войти ракеты большей дальности – до 150 километров. Сейчас установки HIMARS поставляются украинским войскам с реактивными снарядами GMLRS с дальностью 80 километров.
Старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов в беседе с НСН объяснил, что Россия не сможет уничтожить новые пусковые установки Киева, которые ему передаст Вашингтон, а для уничтожения снарядов придется использовать баллистические ракеты или закупить гаубицы у Северной Кореи.
«Это 155 километров, наша артиллерия не может дать такой дальности, они не могут уничтожить пусковые установки противника. Все это критично для нас и грозит серьезными военными проблемами», - сказал он.
Ранее он же говорил НСН, что теоретически «до Москвы могут достать» даже реактивные системы залпового огня HIMARS.
Прохватилов отметил, что России необходимо оттеснять войска противника от важных нам объектов, в частности, от Крыма, не давать переправиться через Днепр в районе Херсона.
Еще 23 января председатель комитета по международным отношениям палаты представителей конгресса Майкл Маккол заявил, что США следует направить на Украину оперативно-тактические баллистические ракеты ATACMS дальнего радиуса для ударов по Крыму и победы в противостоянии с Россией. Как отметил Маккол, с полуострова якобы осуществляются запуски российских беспилотников.
Член Совета Федерации РФ от Крыма Сергей Цеков высказал мнение, что США делают заявления о полуострове для повышения ставок в диалоге с Россией. Сенатор уверен, что действия Украины и ее союзников не приведут к потере Россией Крыма.
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