«Удары возмездия»: Украине дадут ракеты для атаки Крыма вопреки угрозам Медведева

При этом премьер-министр Великобритании Риши Сунак еще до встречи с Зеленским заявил, что предложит Киеву дальнобойное оружие. Он не стал уточнять, о каких видах вооружения может идти речь.

При этом заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков в беседе с НСН заявил, что Россия должна расценивать передачу Великобританией дальнобойных ракет Киеву как агрессию. Он подтвердил, что речь идет именно о поставках ракет Storm Shadow.

«Это ракеты Storm Shadow дальностью от 450 до 500 километров, идущие на малых высотах. Серьезное оружие. В таком случае надо принимать дипломатическое заявление, что если это оружие будет поставлено Киеву и применено, то это будет рассматриваться Россией как агрессия Британии против нашей территории», - сказал Сивков.

Поставка западными странами дальнобойных ракет Украине может спровоцировать «серьезнейшую эскалацию», считает военный эксперт Юрий Кнутов. Наиболее опасным вариантом Кнутов назвал поставки ракет ATACMS и MRLS. Ими можно поражать цели на европейской территории России и терроризировать мирных граждан, заявил эксперт.

Аналитик полагает, что угроза от ракет больше, чем от самолетов. Последние представляют опасность в случае, если будут использовать снаряды «воздух-земля» для атаки российской территории, объяснил эксперт.

В Москве на подобную риторику Киева отвечают однозначно – предупреждают об эскалации и обещают уничтожить любое оружие. Накануне заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что пока украинский президент Владимир Зеленский «клянчит» оружие за границей, Россия в ответ увеличивает производство вооружения.