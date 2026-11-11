Россиянам объяснили, почему черных лесорубов стало меньше
Чтобы решить проблему черных лесорубов в России, нужна рабочая система, позволяющая предотвращать незаконные рубки еще на стадии лесоустройства, сказал НСН Сергей Матвеев.
Сегодня в России продолжается борьба с черными лесорубами, при этом заниматься незаконной рубкой леса стало невыгодно из-за небольшого рынка сбыта и невысокого внутреннего спроса. Об этом НСН заявил президент Союза охот- и лесопользователей Сибири и Дальнего Востока, экс-министр природных ресурсов и экологии Бурятии Сергей Матвеев.
Минтранс расширяет перевозку лесоматериалов под навигационными пломбами, сообщается в официальном канале ведомства в мессенджере «Макс». Так, с 5 февраля 2027 года по 1 марта 2028 года пройдет пилотный проект по отслеживанию автомобильных перевозок леса с территории в Кыргызстан и Казахстан пройдет с 5 февраля 2027 года по 1 марта 2028 года. Уточняется, что это продолжение цифровизации инфраструктуры Евразийского экономического союза (ЕврАзЭС). По словам Матвеева, сегодня Лесной кодекс позволяет полностью решить проблему черных лесорубов.
«Раньше за незаконную выработку леса наказывали местных жителей, которые срубили себе на дрова три дерева только потому, что власти не могут их обеспечить дровами. Чтобы решить проблему черных лесорубов, нужно создать единую правильную рабочую систему, которая позволяет предотвращать незаконные рубки еще на стадии лесоустройства, чтобы информация о лесах была достоверной, не устаревшей, а своевременной. Для этого в Лесном кодексе предусмотрены все механизмы. Только разного рода правила, законы и системы у нас не работают. Сейчас под моим авторством создается более-менее адекватная система, но ее реализовывают по большей части айтишники, а не специалисты лесного хозяйства. В ней тоже есть куча недостатков, бизнес сейчас в очень невыгодном положении. Объем рубок стал меньше, но борьба с черными лесорубами тоже не исчезла», — сказал Матвеев.
При этом, отметил собеседник НСН, сегодня в России стало невыгодно заниматься незаконной рубкой леса.
«Вместе с тем сейчас спрос на нелегальную древесину сильно упал, поэтому черных лесорубов стало меньше. Это не означает, что государство нашло волшебную пилюлю, чтобы бороться с черными лесорубами. Надо вводить систему непрерывного космического мониторинга, одновременно использовать беспилотные средства, эффективно использовать цифровую среду с правильными нормативами, хорошими алгоритмами. Даже не нужно так много людей, сколько сейчас занимаются у нас этой проблемой. Это будет эффективный механизм. Сейчас сложно заниматься незаконной заготовкой: чаще всего либо документы некорректно оформлены, либо лес пересох — нужно вырубить три сосны, а рубят десять кедров. Черные лесорубы как вид не исчезли, просто спрос на них никакой, у нас нет такого объема рынка при невысоком внутреннем спросе», — резюмировал он.
Ранее зампредседателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Анатолий Грешневиков заявил, что формальное исключение из закона термина «сплошные рубки» не означает реального отказа от такой практики. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».
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