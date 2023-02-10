Небензя заявил, что Киев не заинтересован в переговорах с Москвой
Россия готова рассмотреть предложения Украины по урегулированию конфликта, однако Киев не заинтересован в переговорах. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
По словам дипломата, Москва может рассмотреть серьезные предложения противника, учитывающие мнение российской стороны и ситуацию «на земле».
«Но сейчас мы, к сожалению, не видим никаких предпосылок к этому. Украинский режим в них не заинтересован», — заявил Небензя в интервью РИА Новости.
Постпред напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский ранее подписал указ о запрете переговоров с российскими властями. Кроме того, Небензя высказал мнение, что западные кураторы не позволили бы Киеву вести переговоры с Москвой.
Ранее Зеленский заявил, что не заинтересован в переговорах с президентом России Владимиром Путиным, напоминает «Свободная пресса». По словам украинского президента, ему «неинтересно встречаться, разговаривать» с российским коллегой.
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