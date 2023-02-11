В МИД заявили о готовности к переговорам с Киевом без предварительных условий

Как отметил дипломат в интервью телеканалу «Звезда», любые военные действия заканчиваются переговорами.

«И мы, естественно, уже говорили, что мы к таким переговорам будем готовы. Но только к переговорам без предварительных условий, переговорам на основе той реальности, которая существует ... с учетом тех целей, которые были нами озвучены публично», — подчеркнул Вершинин.

При этом замглавы МИД указал, что решение о переговорном процессе между Киевом и Москвой принимается в США и Евросоюзе, «поэтому обращаться надо туда».

Кроме того, говоря о возможности мирных переговоров при действующем президенте США Джо Байдене, Вершинин подчеркнул, что их проведение зависит не от России.

«Мы четко сказали свою позицию, если господин Байден проявит осмотрительность, мудрость, я имею в виду его и его окружение», — добавил замминистра.

Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Москва готова рассмотреть предложения Киева по урегулированию конфликта, однако украинская сторона не заинтересована в переговорах.

