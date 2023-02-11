В МИД заявили о готовности к переговорам с Киевом без предварительных условий
Россия готова к переговорам с Украиной без предварительных условий. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин.
Как отметил дипломат в интервью телеканалу «Звезда», любые военные действия заканчиваются переговорами.
«И мы, естественно, уже говорили, что мы к таким переговорам будем готовы. Но только к переговорам без предварительных условий, переговорам на основе той реальности, которая существует ... с учетом тех целей, которые были нами озвучены публично», — подчеркнул Вершинин.
При этом замглавы МИД указал, что решение о переговорном процессе между Киевом и Москвой принимается в США и Евросоюзе, «поэтому обращаться надо туда».
Кроме того, говоря о возможности мирных переговоров при действующем президенте США Джо Байдене, Вершинин подчеркнул, что их проведение зависит не от России.
«Мы четко сказали свою позицию, если господин Байден проявит осмотрительность, мудрость, я имею в виду его и его окружение», — добавил замминистра.
Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Москва готова рассмотреть предложения Киева по урегулированию конфликта, однако украинская сторона не заинтересована в переговорах.
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