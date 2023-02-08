Небензя: Россия сделает так, чтобы с Украины больше никогда не исходила угроза

Основой для договоренностей с Украиной должно стать отсутствие угроз для России и ее союзников. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, передает ТАСС.

По его словам, Россия намерена окончательно устранить угрозы со стороны Украины и прекратить героизацию нацизма. Это ляжет в основу будущих договоренностей, подчеркнул дипломат.

«Никогда больше там не будет происходить героизация пособников Гитлера, уничтожавших сотни тысяч евреев, русских, поляков и украинцев», - сказал Небензя в ходе заседания Совбеза ООН.

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Украина не намерена заключать с Россией временное перемирие, сообщил ранее советник главы офиса президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк. По его мнению, это приведет к следующему витку боевых действий.

Украина после окончания конфликта может повторить «корейский сценарий». Об этом заявил экс-советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович. По его словам, Киеву для победы необходимо около 400 тысяч человек с оружием из стран НАТО, но таких сил нет.

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ФОТО: РИА Новости
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