Небензя: Россия сделает так, чтобы с Украины больше никогда не исходила угроза

Основой для договоренностей с Украиной должно стать отсутствие угроз для России и ее союзников. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, передает ТАСС.

По его словам, Россия намерена окончательно устранить угрозы со стороны Украины и прекратить героизацию нацизма. Это ляжет в основу будущих договоренностей, подчеркнул дипломат.



«Никогда больше там не будет происходить героизация пособников Гитлера, уничтожавших сотни тысяч евреев, русских, поляков и украинцев», - сказал Небензя в ходе заседания Совбеза ООН.