Небензя: Россия сделает так, чтобы с Украины больше никогда не исходила угроза
Основой для договоренностей с Украиной должно стать отсутствие угроз для России и ее союзников. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, передает ТАСС.
По его словам, Россия намерена окончательно устранить угрозы со стороны Украины и прекратить героизацию нацизма. Это ляжет в основу будущих договоренностей, подчеркнул дипломат.
«Никогда больше там не будет происходить героизация пособников Гитлера, уничтожавших сотни тысяч евреев, русских, поляков и украинцев», - сказал Небензя в ходе заседания Совбеза ООН.
Украина не намерена заключать с Россией временное перемирие, сообщил ранее советник главы офиса президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк. По его мнению, это приведет к следующему витку боевых действий.
Украина после окончания конфликта может повторить «корейский сценарий». Об этом заявил экс-советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович. По его словам, Киеву для победы необходимо около 400 тысяч человек с оружием из стран НАТО, но таких сил нет.
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