Милонов оценил окрошку по ГОСТу и призвал защитить борщ
Окрошка на кефире не попала в новый ГОСТ по традиционной русской кухне. Депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с «Газетой.Ru» напомнил, что традиционно блюдо должно готовиться только на хлебном квасе.
Парламентарий уточнил, что с уважением относится к кисломолочной окрошке, которую тоже любит, но она ближе к восточным традициям.
Также Милонов заявил, что борщ должен относиться исключительно к русским блюдам. Он считает, что нужно дать бой, чтобы ни у кого не было сомнений в этом, и не позволять «самозванцам» претендовать на отечественную кухню.
Новый ГОСТ включает 132 позиции с описанием каждой, списком ингредиентов, возможными разновидностями, способом подачи и технологическими особенностями. Документ предназначен для индустрии питания и вступает в силу 1 января 2027 года.
В нем сказано, что приготовление окрошки на кисломолочной основе не допускается.
Ранее россиянам рассказали, чем можно заменить квас и кефир в этом блюде.
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