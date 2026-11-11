Милонов оценил окрошку по ГОСТу и призвал защитить борщ

Парламентарий уточнил, что с уважением относится к кисломолочной окрошке, которую тоже любит, но она ближе к восточным традициям.



Также Милонов заявил, что борщ должен относиться исключительно к русским блюдам. Он считает, что нужно дать бой, чтобы ни у кого не было сомнений в этом, и не позволять «самозванцам» претендовать на отечественную кухню.



Новый ГОСТ включает 132 позиции с описанием каждой, списком ингредиентов, возможными разновидностями, способом подачи и технологическими особенностями. Документ предназначен для индустрии питания и вступает в силу 1 января 2027 года.



В нем сказано, что приготовление окрошки на кисломолочной основе не допускается.



Ранее россиянам рассказали, чем можно заменить квас и кефир в этом блюде.

