Милонов оценил окрошку по ГОСТу и призвал защитить борщ

Окрошка на кефире не попала в новый ГОСТ по традиционной русской кухне. Депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с «Газетой.Ru» напомнил, что традиционно блюдо должно готовиться только на хлебном квасе.

«Квас, кефир и метеоризм»: Диетолог раскрыла последствия передозировки окрошкой

Парламентарий уточнил, что с уважением относится к кисломолочной окрошке, которую тоже любит, но она ближе к восточным традициям.

Также Милонов заявил, что борщ должен относиться исключительно к русским блюдам. Он считает, что нужно дать бой, чтобы ни у кого не было сомнений в этом, и не позволять «самозванцам» претендовать на отечественную кухню.

Новый ГОСТ включает 132 позиции с описанием каждой, списком ингредиентов, возможными разновидностями, способом подачи и технологическими особенностями. Документ предназначен для индустрии питания и вступает в силу 1 января 2027 года.

В нем сказано, что приготовление окрошки на кисломолочной основе не допускается.

Ранее россиянам рассказали, чем можно заменить квас и кефир в этом блюде.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости / Виталий Аньков
ТЕГИ:ГосдумаВиталий МилоновЕдаГОСТ

Горячие новости

Все новости

партнеры