Байден и да Силва призвали к «справедливому и прочному миру» на Украине

Президент США Джо Байден и лидер Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в совместном заявлении по итогам переговоров призвали к «справедливому и прочному миру» на Украине. Об этом сообщили в Белом доме.

Президент Бразилии заявил о желании Байдена завершить конфликт на Украине

Встреча глав государств состоялась накануне в Вашингтоне.

Как следует из распространенного Белым домом документа, Байден и да Силва выразили сожаление относительно проведения специальной военной операции России на Украине и призвали к миру.

Кроме того, президенты выразили обеспокоенность глобальными последствиями украинского кризиса для продовольственной и энергетической безопасности, особенно в беднейших регионах. В связи с этим Байден и да Силва высказались за полноценное функционирование черноморской зерновой инициативы.

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ФОТО: РИА Новости
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