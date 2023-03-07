Оружие и боеприпасы? Запад грозит Китаю ответом в случае помощи России
США заявляют, что Пекин якобы поставляет Москве вооружение и «сотни беспилотников», Китай такие сообщения отрицает, но уверяет, что вместе с Россией будет строить многополярный мир.
Россия и Китай не нацелены в своем сотрудничестве на противостояние с другими странами. Об этом заявил глава китайского МИД Цинь Ган в ходе пресс-конференции на полях сессии Всекитайского собрания народных представителей.
«Китайско-российские отношения основаны на неприсоединении, неконфронтации и не нацелены на третьи стороны. Они не представляют угрозы ни для одной страны в мире и не подвержены вмешательству или провокациям со стороны какой-либо третьей стороны», — приводит слова министра агентство Xinhua.
Цинь Ган отметил, что отдельные страны смотрят на отношения Москвы и Пекина «сквозь фильтр союзов времен холодной войны», но такой взгляд — «это их собственное отражение». По словам министра, руководство двух стран продолжит укреплять стратегическое партнерство Китая и России, вместе государства хотят строить стабильный многополярный мир.
«Чем более неспокойно в мире, тем более устойчиво должны развиваться китайско-российские отношения», — подчеркнул глава МИД.
Так, США стали подозревать Китай в намерении поставить России оружие, которое она может использовать в боевых действиях на Украине. Цинь Ган указал, что Пекин не предоставлял оружие какой-либо стороне конфликта и нацелен на дипломатическое урегулирование вопроса. Министр также напомнил, что Пекин предложил свой мирный план.
19 февраля американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил в интервью NBC, что США располагают данными о том, что Китай рассматривает возможность предоставления летальной помощи России для использования на Украине. На вопрос о том, как именно может выглядеть возможная поддержка со стороны КНР, Блинкен сказал, что в эту категорию якобы входит целый ряд вещей, «от боеприпасов до оружия». По словам госсекретаря, Вашингтон «очень четко дал понять» Пекину, что это создаст новые серьезные проблемы в отношениях двух стран.
В свою очередь глава комитета палаты представителей Конгресса США по международным делам Майкл Маккол в интервью телеканалу ABC News 27 февраля заявил, что у Китая существуют планы, чтобы отправить России сотни беспилотников. По его словам, у США имеются соответствующие «сообщения разведки».
На фоне заявлений Вашингтона, другие страны стали опасаться помощи КНР. Глава МИД Франции Катрин Колонна на полях ежегодной сессии Конференции по разоружению призвала Китай следовать принципу невмешательства относительно Украины. В свою очередь официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Набиля Массрали 3 марта заявила, что в Европейской комиссии (ЕК) рассчитывают, что КНР не будет поставлять оружие России. Она отметила, что Китай должен играть позитивную роль в отношении России, а не занимать сторону, которую ЕС «считает не правильной».
При этом Евросоюз готов предпринять конкретные шаги в отношении Китая в случае доказательств поставок оружия России. Как сообщил Reuters со ссылкой на источник в институтах ЕС, в таком случае Евросоюз готов объявить о введении санкций против КНР. Собеседник агентства подчеркнул, что если это произойдет, то будет пересечена последняя красная линия в отношениях Брюсселя и Пекина.
Между тем Китай регулярно критикует Вашингтон за поставки вооружения Украине, заявляет о том, что таким образом конфликт лишь затягивается, а также призывает стороны к миру. В пятницу, 24 февраля, китайский МИД опубликовал план урегулирования конфликта на Украине из 12 пунктов.
В документе, в частности, отмечается, что КНР считает необходимым соблюдать международные законы, в том числе устав ООН, но без двойных стандартов, также «должны быть гарантированы суверенитет, независимость и территориальная целостность всех стран». Кроме того, Пекин настаивает, что надо поддержать возобновление прямого диалога России и Украины, способствовать деэскалации, «смягчению ситуации» и «достичь всеобъемлющего прекращения огня».
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не видит смысла комментировать сообщения об обсуждении поставок Пекином военной техники РФ, так как вся информация уже была опровергнута Китаем. Также он отмечал, что в Кремле внимательно отнеслись к плану, предложенному Китаем по урегулированию украинского кризиса, сообщает НСН.
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