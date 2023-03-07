Оружие и боеприпасы? Запад грозит Китаю ответом в случае помощи России

«Китайско-российские отношения основаны на неприсоединении, неконфронтации и не нацелены на третьи стороны. Они не представляют угрозы ни для одной страны в мире и не подвержены вмешательству или провокациям со стороны какой-либо третьей стороны», — приводит слова министра агентство Xinhua.

Цинь Ган отметил, что отдельные страны смотрят на отношения Москвы и Пекина «сквозь фильтр союзов времен холодной войны», но такой взгляд — «это их собственное отражение». По словам министра, руководство двух стран продолжит укреплять стратегическое партнерство Китая и России, вместе государства хотят строить стабильный многополярный мир.

«Чем более неспокойно в мире, тем более устойчиво должны развиваться китайско-российские отношения», — подчеркнул глава МИД.

Так, США стали подозревать Китай в намерении поставить России оружие, которое она может использовать в боевых действиях на Украине. Цинь Ган указал, что Пекин не предоставлял оружие какой-либо стороне конфликта и нацелен на дипломатическое урегулирование вопроса. Министр также напомнил, что Пекин предложил свой мирный план.