МИД Казахстана поддержал позицию КНР по урегулированию украинского конфликта

В Астане подчеркнули, что позиция КНР поспособствует «прекращению кровопролития на основе территориальной целостности, независимости и суверенитета».

«Мы считаем, что нет альтернативы решению этого вопроса мирным путем, основанным исключительно на принципах международного права и ООН», — отмечается в заявлении МИД.

Кроме того, Казахстан выступил за проявление сторонами конфликта доброй воли и прекращение боевых действий. Также в МИД республики высказались о необходимости переговоров Москвы и Киева, при этом мировое сообщество должно содействовать дипломатическому решению кризиса.

