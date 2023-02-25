МИД Казахстана поддержал позицию КНР по урегулированию украинского конфликта

Казахстан поддержал позицию Китая по политическому урегулированию кризиса на Украине на основе принципов ООН и международного права. Об этом говорится в заявлении МИД республики.

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В Астане подчеркнули, что позиция КНР поспособствует «прекращению кровопролития на основе территориальной целостности, независимости и суверенитета».

«Мы считаем, что нет альтернативы решению этого вопроса мирным путем, основанным исключительно на принципах международного права и ООН», — отмечается в заявлении МИД.

Кроме того, Казахстан выступил за проявление сторонами конфликта доброй воли и прекращение боевых действий. Также в МИД республики высказались о необходимости переговоров Москвы и Киева, при этом мировое сообщество должно содействовать дипломатическому решению кризиса.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
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