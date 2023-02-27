Франция призвала Китай не вмешиваться в конфликт России и Украины

Франция рассчитывает, что Китай не станет вмешиваться в конфликт между Россией и Украиной. Об этом заявила глава французского МИД Катрин Колонна в рамках брифинга на полях ежегодной сессии Конференции по разоружению, проходящей в Женеве. Об этом сообщило агентство ТАСС.

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Слова французского дипломата были спровоцированы заявлениями о якобы намерении Пекина отправить России оружие и БПЛА.

Колонна отметила, что она сделала соответствующее предупреждение главе канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Компартии Китая Ван И в ходе его недавнего посещения Парижа.

Ранее официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что Китай поддерживает контакты со всеми участниками украинского конфликта. Об этом сообщило агентство НСН.

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ФОТО: Twitter/MinColonna
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