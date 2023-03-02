Постпред Фу Цун: Китай не будет слепо следовать чужой позиции по Украине

Он отметил, что Пекин имеет свою независимую внешнюю политику. По словам Фу Цуна, Китай действительно не разделяет полностью позицию ЕС по Украине.

Ранее министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра заявил, что страны, которые будут оказывать военную помощь России, в дальнейшем столкнутся с «последствиями». Хукстра подчеркнул, что хочет донести эту мысль всем странам, включая Китай, сообщает НСН.

