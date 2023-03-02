Постпред Фу Цун: Китай не будет слепо следовать чужой позиции по Украине

Китай не будет слепо следовать заданной кем-то позиции по украинскому конфликту, он не считает рациональным для себя занимать позицию, которая идентична Евросоюзу. Такое заявление сделал постоянный представитель КНР при ЕС Фу Цун в разговоре с газетой Global Times.

В МИД КНР отреагировали на критику плана урегулирования кризиса на Украине

Он отметил, что Пекин имеет свою независимую внешнюю политику. По словам Фу Цуна, Китай действительно не разделяет полностью позицию ЕС по Украине.

Ранее министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра заявил, что страны, которые будут оказывать военную помощь России, в дальнейшем столкнутся с «последствиями». Хукстра подчеркнул, что хочет донести эту мысль всем странам, включая Китай, сообщает НСН.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КитайУкраина
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры