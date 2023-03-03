Представитель ЕС Массрали: Надеемся, что Китай не будет поставлять оружие России

В Европейской комиссии рассчитывают, что КНР не будет поставлять оружие России. Такое заявление сделала официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Набиля Массрали, слова которой приводит РИА Новости.

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Она отметила, что Китай должен играть позитивную роль в отношении России, а не занимать сторону, которую ЕС «считает не правильной».

Ранее пресс-секретарь Министерства обороны США Патрик Райдер сообщил, что возможная передача Пекином оружия и снарядов Москве для их использования в рамках спецоперации значительно продлит конфликт. По его словам, речь идет о летальной помощи со стороны Китая, сообщает НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:КитайОружие
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