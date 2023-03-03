Представитель ЕС Массрали: Надеемся, что Китай не будет поставлять оружие России
В Европейской комиссии рассчитывают, что КНР не будет поставлять оружие России. Такое заявление сделала официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Набиля Массрали, слова которой приводит РИА Новости.
Она отметила, что Китай должен играть позитивную роль в отношении России, а не занимать сторону, которую ЕС «считает не правильной».
Ранее пресс-секретарь Министерства обороны США Патрик Райдер сообщил, что возможная передача Пекином оружия и снарядов Москве для их использования в рамках спецоперации значительно продлит конфликт. По его словам, речь идет о летальной помощи со стороны Китая, сообщает НСН.
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