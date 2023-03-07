В Китае исключили поставки оружия сторонам конфликта на Украине

Как отметил глава внешнеполитического ведомства, Пекин не является «ни инициатором, ни заинтересованной стороной кризиса».

«Мы также не поставляем оружие ни одной из сторон конфликта. На каком основании сваливать ответственность на Китай и даже вводить санкции и угрожать? Мы никогда этого не примем», — цитирует министра РИА Новости.

Цинь Ган добавил, что в вопросе украинского конфликта КНР делает независимые суждения, основанные на обстоятельствах дела, и выступает за мир и диалог.

Ранее в Белом доме заявляли, что Пекин якобы рассматривает возможность поставок России вооружений для применения на Украине, напоминает Газета.ру. Однако США и Евросоюз не фиксировали передачи оружия из КНР в РФ, отмечает телеканал «360».

