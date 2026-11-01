Премьер Польши обвинил президента в уничтожении верховенства права
Глава правительства Польши Дональд Туск обвинил главу государства Кароля Навроцкого и экс-президента Анджея Дуду в уничтожении верховенства права в республике.
Его заявление прозвучало во время обращения к нации. Премьер-министр указал, что в кризисе вокруг Конституционного суда он не пойдет на компромисс. Так Туск отреагировал на беспорядки у здания Конституционного трибунала в Варшаве.
В Польше нарастает напряжённость вокруг работы Конституционного суда — ситуация привела к фактическому перераспределению полномочий в инстанции. В настоящее время руководство судом взяла на себя судья Анна Корвин‑Петровская, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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