Премьер Польши обвинил президента в уничтожении верховенства права

Его заявление прозвучало во время обращения к нации. Премьер-министр указал, что в кризисе вокруг Конституционного суда он не пойдет на компромисс. Так Туск отреагировал на беспорядки у здания Конституционного трибунала в Варшаве.

В Польше нарастает напряжённость вокруг работы Конституционного суда — ситуация привела к фактическому перераспределению полномочий в инстанции. В настоящее время руководство судом взяла на себя судья Анна Корвин‑Петровская, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

