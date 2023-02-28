Госдеп обвинил китайскую компанию в предоставлении спутниковых снимков ЧВК «Вагнер»

По словам представителя Госдепа, Вашингтон доводит до Пекина информацию о возможности предоставления Москве военной помощи.

Критенбринк добавил, что обеспокоенность Соединенных Штатов разделяют их союзники в Европе.

Минторг США ранее внес Spacety в черный список на основании информации, что компания оказывает поддержку вооруженным силам России.

Ситуация под Артемовском для ВСУ гораздо хуже, чем утверждают в Киеве, сообщил американский канал CNN со ссылкой на украинских военных. Наиболее тяжелое положение складывается на северных окраинах города, пишет НСН.

