Госдеп обвинил китайскую компанию в предоставлении спутниковых снимков ЧВК «Вагнер»
Компания из КНР Spacety Co предоставила ЧВК «Вагнер» спутниковые снимки, заявил помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Критенбринк. Об этом сообщает ТАСС.
По словам представителя Госдепа, Вашингтон доводит до Пекина информацию о возможности предоставления Москве военной помощи.
Критенбринк добавил, что обеспокоенность Соединенных Штатов разделяют их союзники в Европе.
Минторг США ранее внес Spacety в черный список на основании информации, что компания оказывает поддержку вооруженным силам России.
Ситуация под Артемовском для ВСУ гораздо хуже, чем утверждают в Киеве, сообщил американский канал CNN со ссылкой на украинских военных. Наиболее тяжелое положение складывается на северных окраинах города, пишет НСН.
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