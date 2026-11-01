Глава Госдепа обсудил с Лавровым возможность встречи Путина и Трампа на саммите АТЭС

По словам американского дипломата, Вашингтону необходимо поддерживать контакты с Москвой в том числе ради достижения мира на Украине: страны должны вести диалог независимо от разногласий из-за риска эскалации. Рубио отметил, что конфликт в некоторых отношениях зашел в тупик и угрожает распространиться на другие государства.

До этого Лавров и Рубио пообщались на приеме в честь гостей заседания СМИД G20, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

