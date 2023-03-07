В Китае отметили важность стабильного развития отношений с Россией
Чем не стабильнее ситуация в мире, тем важнее для Москвы и Пекина устойчиво развивать отношения, сообщил на ежегодной пресс-конференции глава Министерства иностранных дел Китая Цинь Ган.
По его словам, сотрудничество между двумя странами может стать для мира драйвером к многополярности. При этом стратегический баланс и стабильность могут быть гарантированы в большей мере.
«Чем не стабильнее мир, тем важнее для России и Китая стабильно развивать отношения», — отметил глава китайской дипломатии.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров и Цинь Ган встретились на полях мероприятия с участием глав МИД Группы двадцати (G20).
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