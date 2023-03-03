Российский посол: Китай не оказывает военную помощь России
3 марта 202306:02
Российский посол в Великобритании Андрей Келин не подтвердил, что Китай оказывает или намерен это делать, военную помощь РФ, сообщает ТАСС.
По его словам, этого не происходит, и нет никаких подтверждений тому, что Москва получает оружие от Пекина. Как отметил дипломат, РФ обладает мощным оборонно-промышленным комплексом и не нуждается в зарубежном оружии.
Ранее США предупредили Китай о последствиях поддержки России
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru