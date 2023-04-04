«Охота на ведьм»: Впервые экс-президенту США предъявят уголовные обвинения

«Обвинение в фальсификации деловой документации может преследоваться в штате Нью-Йорк как проступок. Однако офис Брэгга повысил все обвинения до преступлений класса Е, представляющих низший уровень преступлений в уголовном кодексе штата Нью-Йорк», — говорится в сообщении.

Отмечается, что подобную меру приняли из-за того, что действия Трампа якобы были направлены на сокрытие другого преступления. Как отмечается в статье, в соответствии с положениями уголовного кодекса штата, преступление класса Е, связанное с фальсификациями деловых бумаг, может повлечь за собой наказание до четырех лет лишения свободы.

Так, Дональд Трамп заявил 4 апреля, что ему предъявят обвинения в суде Нью-Йорка по 33 пунктам, причем ни один из них не стал для него сюрпризом. Политик выступил с утверждением, что после того, как содержание готовящихся обвинений утекло в прессу, прокурору Манхэттена самому необходимо предъявить обвинения.

«Нет никаких изменений или сюрпризов по сравнению с теми, которые он слил несколько дней назад напрямую от Большого жюри. Нет никаких преступлений Трампа. Какой беспорядок! Брэгг должен уйти в отставку сейчас же!» - приводит РИА Новости слова Трампа.