«Охота на ведьм»: Впервые экс-президенту США предъявят уголовные обвинения
Во вторник, 4 апреля, Трампу предъявят свыше 30 пунктов обвинения в уголовных преступлениях. Экс-президент настроен дерзко, однако эксперты уверяют, что администрация США сделает все, чтобы избавиться от Трампа.
Офис окружного прокурора Манхэттена Элвина Брэгга переквалифицировал все 34 пункта обвинения в отношении бывшего президента США Дональда Трампа в уголовные. Об этом сообщил портал Yahoo News со ссылкой источник, знакомый с деталями следствия.
«Обвинение в фальсификации деловой документации может преследоваться в штате Нью-Йорк как проступок. Однако офис Брэгга повысил все обвинения до преступлений класса Е, представляющих низший уровень преступлений в уголовном кодексе штата Нью-Йорк», — говорится в сообщении.
Отмечается, что подобную меру приняли из-за того, что действия Трампа якобы были направлены на сокрытие другого преступления. Как отмечается в статье, в соответствии с положениями уголовного кодекса штата, преступление класса Е, связанное с фальсификациями деловых бумаг, может повлечь за собой наказание до четырех лет лишения свободы.
Так, Дональд Трамп заявил 4 апреля, что ему предъявят обвинения в суде Нью-Йорка по 33 пунктам, причем ни один из них не стал для него сюрпризом. Политик выступил с утверждением, что после того, как содержание готовящихся обвинений утекло в прессу, прокурору Манхэттена самому необходимо предъявить обвинения.
«Нет никаких изменений или сюрпризов по сравнению с теми, которые он слил несколько дней назад напрямую от Большого жюри. Нет никаких преступлений Трампа. Какой беспорядок! Брэгг должен уйти в отставку сейчас же!» - приводит РИА Новости слова Трампа.
Телеканал CNN со ссылкой на источники сообщал, что официальное предъявление обвинений произойдет 4 апреля примерно в 14.15 (21.15 мск). А уже в 20.15 Трамп планирует сделать обращение из своей резиденции в Мар-а-Лаго во Флориде. Один из источников телеканала рассказал, что настроение у экс-президента «дерзкое и сосредоточенное».
Таким образом, преследование Трампа идет продолжительное время. Газета The New York Times 10 марта со ссылкой на источники сообщила, что окружная прокуратура в Нью-Йорке вызвала Трампа дать показания по делу о выплатах порноактрисе Сторми Дэниелс. Отмечалось, что это почти неминуемо означает предъявление экс-президенту уголовных обвинений.
Дэниелс, настоящее имя которой Стэфани Клиффорд, стала объектом общественного внимания в 2018 году. Тогда издание The Wall Street Journal со ссылкой на источник отмечало, что незадолго до выдвижения Трампа на президентских выборах его адвокат Майкл Коэн заплатил актрисе 130 тысяч долларов в рамках соглашения о неразглашении ее связи с президентом.
Жюри присяжных в суде Нью-Йорка 30 марта все же вынесло обвинительное заключение по делу о причастности Дональда Трампа к выплате 130 тысяч долларов. Тогда Трамп назвал вердикт присяжных политическим преследованием.
«Это политическое преследование и вмешательство в выборы на самом высоком уровне в истории. Я считаю, что эта "охота на ведьм" сильно ударит по Джо Байдену»,— приводит AFP слова Трампа, который подчеркнул, что считает себя абсолютно невиновным.
Многие эксперты считают, что преследование Трампа имеет только одну цель – не допустить его до президентских выборов в 2024 году. Как заявлял ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН», администрация президента США Джо Байдена хочет избавиться от Дональда Трампа.
«Очевидно, что демократы именно Трампа рассматривают в качестве своего главного претендента на пост президента США в 2024 году. Даже по соцопросам среди республиканцев наиболее популярным считается именно Трамп. Все эти манипуляции делаются для того, чтобы нанести имиджевый ущерб и не допустить Трампа к выборам», - говорил Блохин.
При этом в США не хотят допустить, чтобы Трамп, в случае переизбрания президентом, мог наладить отношения с Россией. По словам Блохина, Трамп попытается помириться с Россией, чтобы усилить позиции Штатов в противостоянии с Китаем.
Даже Джо Байден не отрицает того, что Дональд Трамп мог бы стать президентом. Однако 9 марта он отметил, что это нежелательный вариант развития событий. После этого Байден перекрестился.
«Возможно, вы помните, когда я соперничал за должность, у меня была борьба с бывшим президентом, и, возможно, будущим президентом», - сказал американский лидер, слова которого приводит РИА Новости.
Таким образом, Трамп стал первым в истории бывшим президентом США, в отношении которого будет официально открыто уголовное дело. AP сообщало, что ему предъявят как минимум одно обвинение в уголовном преступлении. Согласно данным агентства, это может быть связано с фальсификацией деловой документации.
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