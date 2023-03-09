Байден допустил победу Трампа на следующих президентских выборах

«Возможно, вы помните, когда я соперничал за должность, у меня была борьба с бывшим президентом, и, возможно, будущим президентом», - сказал американский лидер в ходе выступления в Филадельфии.

Он добавил, что это нежелательный вариант развития событий. После этого Байден перекрестился.

Очередные президентские выборы в США пройдут 5 ноября 2024 года.

Проголосовать за Дональда Трампа готовы 43% республиканцев, сообщил телеканал Fox News со ссылкой на социологические опросы. 28% намерены поддержать губернатора Флориды Рона Десантиса, передает НСН.

