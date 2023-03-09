Байден допустил победу Трампа на следующих президентских выборах

Глава Белого дома Джо Байден назвал Дональда Трампа вероятным будущим президентом, сообщает РИА Новости.

Трамп раскритиковал чрезмерную поддержку Украины

«Возможно, вы помните, когда я соперничал за должность, у меня была борьба с бывшим президентом, и, возможно, будущим президентом», - сказал американский лидер в ходе выступления в Филадельфии.

Он добавил, что это нежелательный вариант развития событий. После этого Байден перекрестился.

Очередные президентские выборы в США пройдут 5 ноября 2024 года.

Проголосовать за Дональда Трампа готовы 43% республиканцев, сообщил телеканал Fox News со ссылкой на социологические опросы. 28% намерены поддержать губернатора Флориды Рона Десантиса, передает НСН.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: youtube.com/@WhiteHouse
ТЕГИ:Выборы в СШАДональд ТрампДжо Байден
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры