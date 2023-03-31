Трамп назвал обвинения в свой адрес политическим преследованием
Экс-президент США Дональд Трамп прокомментировал решение присяжных выдвинуть против него обвинения, сообщает The New York Times.
Предъявление обвинений бывший глава Белого дома назвал политическим преследованием. По его мнению, решение присяжных является вмешательством в выборы на высочайшем уровне.
Трамп обвинил прокурора Манхэттена в «грязной» работе на президента Джо Байдена.
Бывшего президента подозревают в связи с порноактрисой Сторми Дэниэлс. Якобы ей заплатили крупную сумму за молчание о любовных связях с политиком.
По данным американских СМИ, в ближайшее время прокурор Манхэттена потребует от Трампа явиться в суд для предъявления обвинений, пишет НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru