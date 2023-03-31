Трамп назвал обвинения в свой адрес политическим преследованием

Предъявление обвинений бывший глава Белого дома назвал политическим преследованием. По его мнению, решение присяжных является вмешательством в выборы на высочайшем уровне.

Трамп обвинил прокурора Манхэттена в «грязной» работе на президента Джо Байдена.

Бывшего президента подозревают в связи с порноактрисой Сторми Дэниэлс. Якобы ей заплатили крупную сумму за молчание о любовных связях с политиком.

По данным американских СМИ, в ближайшее время прокурор Манхэттена потребует от Трампа явиться в суд для предъявления обвинений, пишет НСН.

