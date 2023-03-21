«Устранить конкурента»: Названы причины уголовного преследования Трампа
Дональда Трампа рассматривают в качестве главного претендента на пост президента США в 2024 году, отметил в эфире НСН Константин Блохин.
Администрация президента США Джо Байдена хочет избавиться от экс-президента Дональда Трампа и не допустить его к выборам в 2024 году. Именно поэтому ему хотят предъявить обвинения и взять под стражу, заявил ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в разговоре с НСН.
Накануне Politico со ссылкой на источники сообщило, что полиция Капитолия готовится к протестам перед возможным предъявлением обвинений Дональду Трампу. Сам Трамп ранее утверждал, что уже во вторник его могут взять под стражу, и призывал своих сторонников к протестам. Константин Блохин отметил, что протесты в США не приведут к революции.
«Слишком масштабных беспорядков ждать не стоит. А если они будут, то будут подавлены. Так просто какую-то революцию вряд ли смогут реализовать. Но очевидно, что демократы именно Трампа рассматривают в качестве своего главного претендента на пост президента США в 2024 году. Даже по соцопросам среди республиканцев наиболее популярным считается именно Трамп. Все эти манипуляции делаются для того, чтобы нанести имиджевый ущерб и не допустить Трампа к выборам», - сказал Блохин.
Он отметил, что Трамп, будучи президентом, не воспользовался подобным приемом и не начал «копать» под Байдена. По словам Блохина, в свой президентский срок Трамп был занят собственным политическим выживанием.
«Со стороны демократов постоянно были попытки импичмента Трампу, но все эти попытки провалились. Но тогда же даже демократы не верили в возможную победу Байдена. Единственное, что поменяло ситуацию в корне – это экономические последствия коронавируса. Именно из-за этого проиграл Трамп, а Байден этой ситуацией воспользовался. Задача Трампа тогда заключалась в собственном политическом выживании. А «копать» под Байдена Трамп начал, когда уже перестал быть президентом», - резюмировал Блохин.
Ранее, 10 марта, газета The New York Times со ссылкой на источники сообщала, что окружная прокуратура в Нью-Йорке вызвала Дональда Трампа дать показания по делу о выплатах порноактрисе Сторми Дэниелс. Отмечалось, что это почти неминуемо означает предъявление экс-президенту уголовных обвинений.
Так, Дэниелс, настоящее имя которой Стэфани Клиффорд, стала объектом общественного внимания в 2018 году. Тогда издание The Wall Street Journal со ссылкой на источник отмечало, что незадолго до выдвижения Трампа на президентских выборах его адвокат Майкл Коэн заплатил актрисе 130 тысяч долларов в рамках соглашения о неразглашении ее связи с президентом, сообщает НСН.
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