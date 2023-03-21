«Устранить конкурента»: Названы причины уголовного преследования Трампа

Накануне Politico со ссылкой на источники сообщило, что полиция Капитолия готовится к протестам перед возможным предъявлением обвинений Дональду Трампу. Сам Трамп ранее утверждал, что уже во вторник его могут взять под стражу, и призывал своих сторонников к протестам. Константин Блохин отметил, что протесты в США не приведут к революции.

«Слишком масштабных беспорядков ждать не стоит. А если они будут, то будут подавлены. Так просто какую-то революцию вряд ли смогут реализовать. Но очевидно, что демократы именно Трампа рассматривают в качестве своего главного претендента на пост президента США в 2024 году. Даже по соцопросам среди республиканцев наиболее популярным считается именно Трамп. Все эти манипуляции делаются для того, чтобы нанести имиджевый ущерб и не допустить Трампа к выборам», - сказал Блохин.

Он отметил, что Трамп, будучи президентом, не воспользовался подобным приемом и не начал «копать» под Байдена. По словам Блохина, в свой президентский срок Трамп был занят собственным политическим выживанием.