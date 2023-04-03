Полиция Нью-Йорка приведена в боевую готовность перед предъявлением обвинений Трампу

Департамент полиции Нью-Йорка объявил о готовности своих сотрудников отреагировать необходимым образом на случай возникновения акций протеста в связи с предстоящим предъявление уголовных обвинений бывшему президенту США Дональду Трампу. Сотрудники полиции приведены в состояние боевой готовности, сообщил официальный представитель департамента.

Трамп оказался первым в истории Соединённых Штатов Америки бывшим главой государства, в отношении которого откроют уголовное производство. По данным NBC, обвинение касается выплат порноактрисе Сторми Дэниелс за молчание о романе с женатым Трампом в 2006 году. По версии следствия, экс-адвокат якобы передал э130 тысяч долларов Лэниелс в период предвыборной кампании 2016 года.

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В то же время, по информации осведомлённых источников CNN, Трампа могут обвинить по 30 с лишним пунктам, связанным с мошенничеством в бизнесе. Сам бизнесмен и экс-президент назвал решение большого жюри присяжных в Нью-Йорке о предъявлении ему обвинений «политическим преследованием и вмешательством в выборы на высочайшем уровне в истории».

Сегодня Трамп должен прибыть в Нью-Йорк из Флориды. На следующий день, 4 апреля назначено заседание суда, где ему официально предъявят обвинения. Предполагается, что бывший президент заявит о своей невиновности, после чего возвратится в свою резиденцию Мар-а-Лаго во Флориде.

Цель уголовного преследования Трампа – не допустить его до выборов 2024 года. Об этом в комментарии НСН заявил директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев.

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ФОТО: РИА Новости//Илья Питалев
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