«Популярный кандидат»: Трамп помирит США с Россией, чтобы «разобраться» с Китаем

В случае переизбрания экс-президент США Дональд Трамп попытается помириться с Россией, чтобы усилить позиции Штатов в противостоянии с Китаем, заявил НСН ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

Накануне бывший президент США Дональд Трамп заявил, что Украина может быть уничтожена в течение полутора лет, если не удастся урегулировать конфликт. Трамп также высказал предположение о том, что украинский кризис может быть не разрешен до выборов президента США в 2024 году, в случае переизбрания он обещал решить этот вопрос за 24 часа.

«Для Трампа Украина находится на первом месте с конца. Его команда рассматривала Украину как разменную монету в большой игре между Россией, Китаем и США. По мнению Трампа, США нужно было отказываться от поддержки Украины, переосмысливать отношения между Россией и НАТО, чтобы Россия не мешала Америке разбираться с Китаем. Он исходит из того, что возможности США в мире ограничены. Поэтому он хотел улучшить отношения с Россией и ухудшить с Китаем», - рассказал Блохин.

По его словам, у Трампа есть все шансы вновь занять пост президента, если ему удастся избежать «дискредитации».