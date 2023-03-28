«Популярный кандидат»: Трамп помирит США с Россией, чтобы «разобраться» с Китаем
Константин Блохин в эфире НСН заявил, что шансы Трампа на переизбрание превышают шансы Байдена, который «устал». В таком случае украинский вопрос может быть пересмотрен.
В случае переизбрания экс-президент США Дональд Трамп попытается помириться с Россией, чтобы усилить позиции Штатов в противостоянии с Китаем, заявил НСН ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.
Накануне бывший президент США Дональд Трамп заявил, что Украина может быть уничтожена в течение полутора лет, если не удастся урегулировать конфликт. Трамп также высказал предположение о том, что украинский кризис может быть не разрешен до выборов президента США в 2024 году, в случае переизбрания он обещал решить этот вопрос за 24 часа.
«Для Трампа Украина находится на первом месте с конца. Его команда рассматривала Украину как разменную монету в большой игре между Россией, Китаем и США. По мнению Трампа, США нужно было отказываться от поддержки Украины, переосмысливать отношения между Россией и НАТО, чтобы Россия не мешала Америке разбираться с Китаем. Он исходит из того, что возможности США в мире ограничены. Поэтому он хотел улучшить отношения с Россией и ухудшить с Китаем», - рассказал Блохин.
По его словам, у Трампа есть все шансы вновь занять пост президента, если ему удастся избежать «дискредитации».
«Пока это предвыборная риторика, потому что надо стать президентом США, чтобы реализовать этот курс. Среди республиканцев он сейчас самый популярный кандидат. Понятно, что украинский вопрос будет одним из ключевых в предвыборной гонке. Трамп будет связывать внешнюю политику с внутренней, говоря, на что могли бы пойти средства, которые ушли на Украину. Он умеет на этом играть. Для Байдена программа максимум – досидеть этот срок. Он будет делать заявление, что пойдет на второй срок, он не может сказать, что устал и уходить. У демократов сейчас кризис лидерства. Трамп чувствует свои силы, что никто с ним не сравнится. У него шансы сильны, если его не попытаются дискредитировать», - отметил он.
10 марта газета The New York Times со ссылкой на источники сообщала, что окружная прокуратура в Нью-Йорке вызвала Дональда Трампа дать показания по делу о выплатах порноактрисе Сторми Дэниелс. Отмечалось, что это почти неминуемо означает предъявление экс-президенту уголовных обвинений.
Дэниелс, настоящее имя которой Стэфани Клиффорд, стала объектом общественного внимания в 2018 году. Тогда издание The Wall Street Journal со ссылкой на источник отмечало, что незадолго до выдвижения Трампа на президентских выборах его адвокат Майкл Коэн заплатил актрисе 130 тысяч долларов в рамках соглашения о неразглашении ее связи с президентом.
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