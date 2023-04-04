СМИ: Все пункты обвинения против Трампа переквалифицировали в уголовные

Политику должны предъявить «многочисленные обвинения» в фальсификации деловых документов. Прокуратура Манхэттена считает экс-президента виновным по более чем 30 эпизодам, отмечает РЕН ТВ. Заседание суда пройдет во вторник, Трамп уже прибыл из Флориды в Нью-Йорк для участия в судебном процессе.

По данным Yahoo News, в штате Нью-Йорк фальсификация деловой документации может расцениваться как проступок.

«Однако офис ... повысил все обвинения до преступлений класса Е, представляющих низший уровень преступлений в уголовном кодексе штата Нью-Йорк», — указывает портал.

Правоохранители считают, что Трамп своими действиями якобы пытался скрыть другое преступление.

Признанным виновными в преступлениях класса Е, связанных с фальсификациями бумаг, может грозить до четырех лет лишения свободы, пишет Газета.ру. Однако источник отмечает, что никого из нарушивших закон впервые не приговаривают к заключению за подобные действия.

