СМИ: Все пункты обвинения против Трампа переквалифицировали в уголовные
Офис окружного прокурора Манхэттена переквалифицировал 34 пункта обвинений против бывшего президента США Дональда Трампа в уголовные. Об этом сообщает Yahoo News со ссылкой на источник.
Политику должны предъявить «многочисленные обвинения» в фальсификации деловых документов. Прокуратура Манхэттена считает экс-президента виновным по более чем 30 эпизодам, отмечает РЕН ТВ. Заседание суда пройдет во вторник, Трамп уже прибыл из Флориды в Нью-Йорк для участия в судебном процессе.
По данным Yahoo News, в штате Нью-Йорк фальсификация деловой документации может расцениваться как проступок.
«Однако офис ... повысил все обвинения до преступлений класса Е, представляющих низший уровень преступлений в уголовном кодексе штата Нью-Йорк», — указывает портал.
Правоохранители считают, что Трамп своими действиями якобы пытался скрыть другое преступление.
Признанным виновными в преступлениях класса Е, связанных с фальсификациями бумаг, может грозить до четырех лет лишения свободы, пишет Газета.ру. Однако источник отмечает, что никого из нарушивших закон впервые не приговаривают к заключению за подобные действия.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru