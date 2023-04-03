Трамп прибыл в Нью-Йорк для участия в судебном заседании

Бывший президент США Дональд Трамп прибыл в свой нью-йоркский небоскреб Trump Tower, сообщает ТАСС.

Полиция Нью-Йорка приведена в боевую готовность перед предъявлением обвинений Трампу

Трамп 4 апреля отправится в суд. Бывшему президенту выдвинут обвинения.

Обстановка у небоскреба спокойная. Здание обнесли металлическими ограждениями.

На месте дежурят сотрудники полиции. Присутствуют журналисты и многочисленные активисты.

Экс-главу Белого дома подозревают в выплате 130 тысяч долларов порнозвезде Сторми Дэниэлс в 2016 году. Якобы она хотела публично рассказать об их романе с политиком, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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