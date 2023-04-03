Трамп прибыл в Нью-Йорк для участия в судебном заседании
3 апреля 202323:36
Бывший президент США Дональд Трамп прибыл в свой нью-йоркский небоскреб Trump Tower, сообщает ТАСС.
Трамп 4 апреля отправится в суд. Бывшему президенту выдвинут обвинения.
Обстановка у небоскреба спокойная. Здание обнесли металлическими ограждениями.
На месте дежурят сотрудники полиции. Присутствуют журналисты и многочисленные активисты.
Экс-главу Белого дома подозревают в выплате 130 тысяч долларов порнозвезде Сторми Дэниэлс в 2016 году. Якобы она хотела публично рассказать об их романе с политиком, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru