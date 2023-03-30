СМИ: Более половины республиканцев готовы поддержать Трампа на выборах
Свыше половины сторонников Республиканской партии готовы поддержать экс-главу Белого дома Дональда Трампа в качестве кандидата в президенты Соединенных Штатов на выборах 2024 года. Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на собственный опрос.
Отмечается, что Трампа поддерживают 54% республиканцев, а губернатора штата Флорида Рона Десантиса - 24%. По данным телеканала, рост поддержки Трампа связывают с ведущимися в его отношении судебными разбирательствами, а также слухами о возможном аресте.
Ранее ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в разговоре с НСН отмечал, что администрация Джо Байдена хочет избавиться от Дональда Трампа и не допустить его к выборам в 2024 году. Именно поэтому, указал Блохин, ему хотят предъявить обвинения и взять под стражу.
Горячие новости
Заразились
22,6 млн+11 128 / сут.
Умерли
397 тыс.+33 / сут.
Выздоровели
22,0 млн+12 597 / сут.
- Абрамченко поручила поставлять ветпрепараты в новые субъекты РФ в приоритетном порядке
- Китай и Бразилия договорились торговать в юанях
- СМИ: Более половины республиканцев готовы поддержать Трампа на выборах
- Токаев призвал усилить позиции Казахстана в качестве регионального инвестиционного хаба
- Марочко: ВСУ провоцируют военных РФ на стрельбу вхолостую
- Азербайджан заявил о взятии под контроль территорий на границе с Арменией
- Марочко сообщил о спецподразделениях Киева на Артемовском направлении
- Наместник Киево-Печерской лавры обратился к Зеленскому из-за выселения монахов
- Во Франции возмутились обучением ВСУ на территории страны
- На Филиппинах 12 человек погибли при пожаре на пассажирском судне
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru