СМИ: Более половины республиканцев готовы поддержать Трампа на выборах

Свыше половины сторонников Республиканской партии готовы поддержать экс-главу Белого дома Дональда Трампа в качестве кандидата в президенты Соединенных Штатов на выборах 2024 года. Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на собственный опрос.

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Отмечается, что Трампа поддерживают 54% республиканцев, а губернатора штата Флорида Рона Десантиса - 24%. По данным телеканала, рост поддержки Трампа связывают с ведущимися в его отношении судебными разбирательствами, а также слухами о возможном аресте.

Ранее ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в разговоре с НСН отмечал, что администрация Джо Байдена хочет избавиться от Дональда Трампа и не допустить его к выборам в 2024 году. Именно поэтому, указал Блохин, ему хотят предъявить обвинения и взять под стражу.

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ФОТО: РИА Новости/Эва Мари Ускатеги
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