СМИ: Более половины республиканцев готовы поддержать Трампа на выборах

Отмечается, что Трампа поддерживают 54% республиканцев, а губернатора штата Флорида Рона Десантиса - 24%. По данным телеканала, рост поддержки Трампа связывают с ведущимися в его отношении судебными разбирательствами, а также слухами о возможном аресте.

Ранее ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в разговоре с НСН отмечал, что администрация Джо Байдена хочет избавиться от Дональда Трампа и не допустить его к выборам в 2024 году. Именно поэтому, указал Блохин, ему хотят предъявить обвинения и взять под стражу.

