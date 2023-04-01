Опрос: 51% американцев поддерживают обвинения против Трампа
Большинство жителей США поддерживают решение о предъявлении обвинений бывшему президенту страны Дональду Трампу. Об этом говорится в итогах опроса общественного мнения Morning Consult.
Ранее большое жюри присяжных проголосовало за предъявление обвинений экс-главе государства по делу о подлоге документов компании Trump Organization. Политика подозревают по более чем 30 эпизодам, которые связаны с мошенничеством в деловой сфере. Трамп должен явиться в суд 4 апреля.
По данным исследования, 51% респондентов поддерживают вынесение обвинений экс-президенту, 38% выступают против. Большинство сторонников Республиканской партии раскритиковали действия против Трампа, а 78% сторонников демократов считают, что цель разбирательства — испортить политическое будущее экс-президента.
Специалисты проводили опрос 31 марта среди 2034 участников.
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