Опрос: 51% американцев поддерживают обвинения против Трампа

Большинство жителей США поддерживают решение о предъявлении обвинений бывшему президенту страны Дональду Трампу. Об этом говорится в итогах опроса общественного мнения Morning Consult.

Американист назвал цель уголовного преследования Трампа

Ранее большое жюри присяжных проголосовало за предъявление обвинений экс-главе государства по делу о подлоге документов компании Trump Organization. Политика подозревают по более чем 30 эпизодам, которые связаны с мошенничеством в деловой сфере. Трамп должен явиться в суд 4 апреля.

По данным исследования, 51% респондентов поддерживают вынесение обвинений экс-президенту, 38% выступают против. Большинство сторонников Республиканской партии раскритиковали действия против Трампа, а 78% сторонников демократов считают, что цель разбирательства — испортить политическое будущее экс-президента.

Специалисты проводили опрос 31 марта среди 2034 участников.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Эва Мари Ускатеги
ТЕГИ:ОбвиненияСШАДональд Трамп

Горячие новости

Все новости

партнеры