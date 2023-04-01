Опрос: 51% американцев поддерживают обвинения против Трампа

Ранее большое жюри присяжных проголосовало за предъявление обвинений экс-главе государства по делу о подлоге документов компании Trump Organization. Политика подозревают по более чем 30 эпизодам, которые связаны с мошенничеством в деловой сфере. Трамп должен явиться в суд 4 апреля.

По данным исследования, 51% респондентов поддерживают вынесение обвинений экс-президенту, 38% выступают против. Большинство сторонников Республиканской партии раскритиковали действия против Трампа, а 78% сторонников демократов считают, что цель разбирательства — испортить политическое будущее экс-президента.

Специалисты проводили опрос 31 марта среди 2034 участников.

