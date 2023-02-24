Обтекаемое предложение. Реакция Запада на мирный план КНР по Украине развяжет Пекину руки

Как китайский план по урегулированию конфликта на Украине влияет на Вашингтон, Москву и Киев, обсудили аналитики в России.

Министерство иностранных дел Китая опубликовало заявление с 12 пунктами, необходимыми для политического урегулирования конфликта на Украине. Документ размещен на сайте дипломатического ведомства. Так, в заявлении говорится о необходимости уважения суверенитета и территориальной целостности всех государств, единообразного применения международного права, отказа от использования двойных стандартов.

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Из Вашингтона последовала скептическая реакция на мирный план Китая по Украине. О ней заявил представитель Госдепартамента Нед Прайс на брифинге, который транслировали на ведомственный Youtube-канал.

По словам Прайса, Китай «стремится получить и то, и другое»: достаточно нейтрально относиться к происходящему на Украине и при этом «оказывать важную поддержку» России.

Однако, в Белом доме призвали Пекин «подтолкнуть Россию к значимым и полезным действиям», потому что у США нет такой возможности, отмечает РБК.

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Такие заявления звучат на фоне сообщений из США о возможных поставках оружия из Китая в Россию. Госсекретарь США Энтони Блинкен 18 февраля выразил опасения, что Китай якобы рассматривает возможность передать РФ летальное оружие. Позже Пекин решительно опроверг якобы планируемую помощь Москве с вооружениями и призвал США перестать распространять дезинформацию, пишет Ura.ru.

Спустя четыре дня The Wall Street Journal публикует статью, в которой говорится, что США изучают возможность раскрытия разведывательных данных, якобы свидетельствующих о рассмотрении Китаем вопроса о поставках вооружений России.

По данным газеты, Пекин может не предоставлять Москве передовое оружие, а лишь содействовать в пополнении арсенала или в поставках позиций, которые Россия не смогла произвести из-за санкций (например электроники). Издание отмечает, что Вашингтон работает над рассекречиванием данных для потенциальной публикации. Однако окончательного решения о раскрытии информации или возможных сроках еще не принято.

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На все это даже Киев заявил, что не обладает данными о намерении Китая поставлять вооружения России. С таким заявлением выступил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба на полях спецсессии Генеральной Ассамблеи ООН.

«У нас нет фактов на руках. Как только мы их получим, тщательно их изучим», – цитирует его ТАСС.

Если страны Запада проигнорируют план Китая по мирному урегулированию конфликта на Украине, то у КНР по многим щекотливым позициям будут развязаны руки. Об этом пишет «Военное обозрение» 24 февраля.

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«План, конечно, носит довольно обтекаемый характер, каких-то жестких требований к Западу и, тем более, угроз он не содержит. Но это ведь специфика китайского менталитета. Уже то, что этот план появился, что Ван И оперативно приехал в Москву в годовщину начала спецоперации говорит о том, что Китай «достала» сложившаяся ситуация и что он в принципе окончательно определился, на чьей стороне ему быть, пусть и не говорит об этом официально», – отмечается в публикации.

По мнению издания, на Украине решается также и судьба Китая как политического игрока на мировой арене. Украинский конфликт в Пекине воспринимают как зеркальное отражение тайваньского вопроса.

Если Запад продолжит резко высказываться по поводу предложений Китая, он фактически превратится в сторону конфликта, которая не стремится к его завершению.

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При отказе Запада от предложений КНР по Украине Пекин, в свою очередь, сможет начать снабжать Россию старыми советскими боеприпасами со своих старых складов, ужесточит торговую политику в отношении партнеров и начнет активнее готовиться к операции по установлению контроля над Тайванем.

Но Россия не может положиться на Китай, потому что у Пекина имеются собственные интересы относительно Москвы, он хочет поставить страну в критическую зависимость от своих поставок, заявил руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока Кирилл Котков в разговоре с НСН.

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«Например, Китай запретит фирме DJI и другим продавать Mavic (квадрокоптер – ред. НСН). Представляйте, что случится на фронте на Украине буквально через две-три недели после такого? Россия может попасть в критически опасную зависимость от Китая. Чем Запад был всегда удобнее, так это тем, что он никогда не был единым, даже под влиянием США. В отношениях с одними странами можно было уступать, с другими странами продавливать свои условия. А здесь у нас практически единственный монополист, который будет выкручивать руки и диктовать свои условия. При этом США продемонстрировали, что у них есть мощные рычаги давления на Китай, тот же Тайвань», - резюмировал Котков.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о намерении обсудить предложенный Китаем план мирного урегулирования, передает РИА Новости. Киев запросил переговоры с китайской стороной. Об этом президент Украины заявил на встрече с премьер-министром Испании Педро Санчесом.

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ФОТО: РИА Новости / Анна Раткогло
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