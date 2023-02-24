Обтекаемое предложение. Реакция Запада на мирный план КНР по Украине развяжет Пекину руки

Из Вашингтона последовала скептическая реакция на мирный план Китая по Украине. О ней заявил представитель Госдепартамента Нед Прайс на брифинге, который транслировали на ведомственный Youtube-канал.

По словам Прайса, Китай «стремится получить и то, и другое»: достаточно нейтрально относиться к происходящему на Украине и при этом «оказывать важную поддержку» России.

Однако, в Белом доме призвали Пекин «подтолкнуть Россию к значимым и полезным действиям», потому что у США нет такой возможности, отмечает РБК.