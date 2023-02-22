Ван И: Ожидаю выход на новые договоренности Китая и России

Руководитель канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Коммунистической партии Китая Ван И рассчитывает выйти на новые договоренности с Россией. Об этом дипломат заявил в ходе в переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Лавров: Россия и КНР готовы защищать интересы друг друга

«Я готов вместе с вами, мой дорогой друг, проводить обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес», — приводит ТАСС слова Ван И.

Кроме того, дипломат указал, что Пекин намерен раскрывать новые горизонты для развития сотрудничества с Москвой и другими государствами.

Ранее Ван И отметил, что Китай и Россия сохраняют приверженность многополярному миру.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияКитай
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