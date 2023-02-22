Ван И: Ожидаю выход на новые договоренности Китая и России

«Я готов вместе с вами, мой дорогой друг, проводить обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес», — приводит ТАСС слова Ван И.

Кроме того, дипломат указал, что Пекин намерен раскрывать новые горизонты для развития сотрудничества с Москвой и другими государствами.

Ранее Ван И отметил, что Китай и Россия сохраняют приверженность многополярному миру.

